유재석, 끝내 만류했다…녹화 중 과열 사태에 "이러다 앓아누워" ('틈만나면')

사진제공=SBS

유재석이 ‘딱지왕’의 귀환을 알린다.24일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'은 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 유준상, 김건우가 창신동에서 열정 가득한 도파민을 발산한다.유재석이 전설의 딱지왕으로 강림해 이목을 집중시킨다. 이날 유재석, 유연석, 유준상, 김건우가 도전하게 된 게임은 ‘딱지치기’. 유연석은 “재석이 형이 딱지왕이다”라며 유재석을 향한 절대적인 신뢰를 드러낸다. 이에 유재석이 일타강사로 전격 변신, 틈 주인에게 선물을 주기 위한 족집게 강습이 시작된다. 유재석은 “딱지는 무조건 중심을 쳐야 돼”, “딱지도 앞, 뒷면이 있어”라며 오직 딱지왕만이 알 수 있는 백전백승 꿀팁을 전수하더니, 시범을 보이는 족족 딱지를 훌렁훌렁 넘겨 감탄을 자아낸다. 심지어 유재석의 ‘중심!’ 연호에 따라 세 사람이 딱지를 뒤집자, 귀신같이 딱지가 넘어가는 진풍경이 벌어져 모두를 놀라게 한다.이에 수제자 유연석, 유준상, 김건우가 손에 땀을 쥐는 기적의 플레이를 보여준다고 해 궁금증을 높인다. 세 사람은 딱지 한 장에도 심호흡을 가다듬던 전과 달리, 유재석의 족집게 과외 효력을 발휘해 기가 막힌 명승부를 시전한다. 급기야 유재석의 스킬을 바짝 따라잡는 영광의 ‘N연속 성공’ 주자까지 탄생하며, 손에 땀을 쥐는 긴장감이 폭발한다. 이 가운데 유준상이 세상 모든 딱지를 뒤집을 기세로 쉼 없이 연습하자, 재석은 “준상이 형 이러다 며칠 앓아누워!”라며 만류해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.‘딱지왕’ 유재석과 그의 딱지 군단 유연석, 유준상, 김건우는 딱지치기 기적을 이뤄낼 수 있을지는 이날 방송되는 ‘틈만 나면,’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr