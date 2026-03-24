텐아시아 DB

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신화 김동완이 버스킹 출격을 앞둔 가운데, 성폭행 옹호 논란과 전 매니저 폭로로 그의 활발한 활동이 시기적절하냐는 갑론을박이 펼쳐지고 있다. 김동완 사태는 신화 팬들 사이에서는 물론 대중 안에서도 옹호하는 입장과 반감을 보이는 입장으로 갈렸다. 여러 구설수에 오른 지금, 활동을 이어가는 것이 맞냐는 의문도 제기됐다.김동완은 24일 오후 신화 데뷔 28주년을 맞아 버스킹을 진행한다. 서울 강동구에서 진행되며 누구나 참여가 가능하다.얼마 전 김동완은 자신의 계정에 음주운전 및 폭행 논란을 빚은 MC딩동을 공개 응원했다가 거센 역풍을 맞았다. 비판이 거세지자 그는 "상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다"며 사과하고 글을 삭제했다.뿐만 아니라 자신을 김동완의 전 매니저라고 주장하는 A씨가 SNS에 폭로성 글을 게재했다. A씨는 "술 마시고 라이브해서 팬들과 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 있는 건지 없는 건지. 형, 저한테 소시오패스라고 했던 거 기억하실지 모르겠는데 형을 먼저 알고 남을 판단하시길"이라고도 했다. 김동완은 이를 두고 법적 조치를 취할 예정이라고 밝혔다.이런 상황 속 버스킹을 진행하는 것에 대해 옹호하는 측은 이번 논란과 별개로 공연은 아티스트의 영역이라는 입장이다. 전 매니저의 일방적 폭로는 명확히 확인되지 않은 사안이기에 버스킹을 취소하거나 활동을 중단하는 것은 과하다는 이야기다. 또 버스킹 포함 스케줄은 팬들 및 업체와의 약속이기도 하다.반면 최근 계속해서 부정적인 이미지를 쌓아가고 있는 김동완이기에 섣부른 활동 강행은 대중의 반감만 살 수 있다는 의견도 있다. 정확한 해명과 입장 정리가 먼저라는 이야기다. 특히 버스킹이라는 공연 자체가 대중과의 접점이 큰 활동인 만큼 베테랑인 김동완이 더 신중했어야 한다는 입장이다.김동완을 둘러싼 잡음은 끊이지 않고 있다. 신화 팬들마저 김동완과 관련한 분쟁을 바라보는 마음은 편치 않다. 가수로서, 배우로서 김동완의 열정적이고 순수한 모습을 응원했던 팬들은 구설수에 계속해서 오르는 이 상황을 안타까워 하고 있다.이번 갑론을박은 아티스트의 활동 자유와 공인으로서의 책임감, 그 사이에서의 균형을 어떻게 잡아야 하나로 귀결된다. 버스킹 강행이라는 선택이 대중의 공감을 얻을지 혹은 반감을 살지는 추후 여론의 흐름이 가를 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr