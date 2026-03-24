[사진 제공 - 키이스트]

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배우 조혜원이 화보 촬영 현장에서 다채로운 콘셉트 소화력을 뽐냈다.조혜원 소속사 키이스트는 23일 오후 공식 인스타그램을 통해 조혜원의 뷰티 브랜드 '더샘' 화보 촬영 현장 비하인드 컷을 공개했다. 공개된 사진 속 조혜원은 몽환적인 분위기부터 맑고 밝은 콘셉트까지 자유자재로 소화해 시선을 끌었다.조혜원은 수채화처럼 물든 핑크빛 메이크업과 긴 생머리 스타일링으로 신비로운 분위기를 자아냈다. 카메라를 응시하는 정적인 눈빛은 감성적인 무드와 자연스럽게 어우러졌고, 제품을 활용한 다양한 포즈와 섬세한 표정 변화는 화보의 완성도를 높였다.화이트 슬리브리스 톱을 착용한 컷에서 조혜원은 앞선 모습과는 대비되는 맑고 청순한 이미지를 선보였다. 깔끔하게 묶어 올린 번 헤어 스타일링과 투명한 피부 표현이 돋보이는 메이크업으로 본연의 맑은 매력을 드러내며 컷마다 각기 다른 무드를 완성했다.이어지는 사진에서는 핑크빛 하이라이터로 포인트를 준 메이크업을 통해 한층 사랑스러운 매력을 발산했다. 조혜원은 은은한 조명 아래 싱그러운 에너지를 전하는가 하면, 쉬는 시간 중 휴대전화를 들고 셀카를 남기는 등 비하인드 특유의 친근함으로 보는 이들의 미소를 자아냈다.조혜원은 최근 인기리에 방송된 SBS '모범택시3'에서 걸그룹 연습생 '연민' 역으로 출연해 지상파 연기 신고식을 성공적으로 마친 바 있다. 실제 아이돌 활동 경험을 바탕으로 데뷔를 앞둔 연습생의 불안과 기대를 섬세하게 그려내 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.이처럼 조혜원은 드라마와 화보 등을 통해 자신만의 색을 쌓으며 존재감을 넓히고 있다. 차근차근 필모그래피를 확장해 가고 있는 조혜원의 향후 행보에 관심이 모인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr