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개그우먼 김민경이 '내가 많이 먹을 상인가?'에서 '상냥함은 탄수화물과 당에서 온다'는 말에 크게 공감한다. 한편 김민경은 한 예능에서 "99.9kg이 된 적은 있지만 100kg을 찍어본 적은 없다"라며 몸무게 논란에 대해 해명했다.지난 22일 방송된 코미디TV '내가 많이 먹을 상인가?'에서는 김민경과 유민상이 광주·대전·나주를 오가며 각자의 기준으로 식탁을 채우는 먹방 여정을 이어갔다.김민경은 "아주 맛있는 닭강정 집이 있다"는 소식을 듣고 광주를 찾았다. 깨끗한 기름에 닭 안심을 튀긴 뒤 전통 한과식 반죽과 특제 양념을 입혀 반죽부터 양념까지 직접 만든다는 설명에 기대감을 표현했다. 김민경은 한입 맛본 뒤 "딱딱할 줄 알았는데 부드럽다"라며 "한과처럼 찐득하면서 바삭함이 오래간다"라고 반응했다. 이날의 한입 픽은 마늘 간장 닭강정이었다.유민상은 대전에서 순두부 짬뽕과 크림 짬뽕을 만났다. 튀긴 두부와 포슬한 손두부가 함께 올라간 짬뽕 한 상에 유민상은 연신 젓가락을 움직였다. 갑오징어를 맛본 뒤 "오징어는 갑오징어가 괜히 갑이 아니야, 갑오징어한테 갑질 당하네"라며 특유의 입담을 더했고 "짬뽕은 와서 먹어야 제맛"이라고 말했다. 이날의 한입 픽은 순두부 짬뽕이었다.이어 김민경은 영산강이 사방으로 내려다보이는 나주 뷰 카페를 찾았다. 자연광이 가득한 공간에 들어선 김민경은 디저트보다 먼저 셀카를 찍으며 "어떤 각도로 찍어도 사진이 잘 나온다"고 말했다. 수제 티라미수를 맛본 김민경은 한입 픽으로 티라미수를 선택했다. 제작진이 '상냥함은 탄수화물과 당에서 온다'는 말에 공감하냐고 묻자 김민경은 "그런 말이 있어? 내가 그래서 상냥한 건가?"라며 이어 "제 상냥함은 거기서 오는 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.'내가 많이 먹을 상인가?'는 매주 일요일 오전 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr