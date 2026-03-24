사진='26학번 지원이요' 인스타그램

배우 하지원의 '26학번 지원이요' 학생증이 공개됐다.JTBC 예능 '26학번 지원이요' 측은 24일 공식 인스타그램을 통해 출연자 하지원의 학생증을 공개했다.공개한 이미지에는 '경희대학교'라는 학교 이름과 함께 하지원의 본명 '전해림'이 적혀 있다. 하지원이 26학번이라는 점, 호텔관광대학 조리&푸드디자인학과 소속이라는 점도 알 수 있다. 특기도 '달걀 후라이'라고 기입돼 있다. 학생증에 붙은 사진 속 하지원은 48살이라는 나이가 믿기지 않을 동안 미모를 자랑한다.'26학번 지원이요'는 하지원이 26학번 대학 신입생으로 돌아가 젠지(GEN-Z) 세대와 소통하며 캠퍼스 라이프를 직접 경험하는 모습을 담는다. 하지원의 첫 단독 웹예능이다. 매주 목요일 오후 6시 유튜브에서 공개되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr