사진=고현정 SNS

배우 고현정이 여리여리한 몸매 근황을 보였다.고현정은 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 분홍색 리본 이모티콘과 함께 하나의 게시물을 공유했다.공유된 사진 속에는 고현정이 외국에서 열린 한 패션쇼장에서 카메라를 응시하고 있는 모습. 고현정은 딱 맞는 재킷을 입었음에도 가녀린 몸매가 보여 눈길을 끌었다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr