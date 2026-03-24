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MBC에브리원 '위대한 가이드'가 시즌3로 돌아온다.'위대한 가이드'는 한국 거주 N년차 대한외국인이 가이드가 되어 모국을 방문하는 여행자들에게 현지인만이 아는 스팟들을 알려주는 여행 리얼리티 프로그램이다. 지난해 10월 방송된 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 전 회차 0%대 시청률로 부진한 성적을 거둔 뒤 12월 종영했다.24일 MBC에브리원 측이 '위대한 가이드3' 제작 확정 소식을 알렸다. '위대한 가이드3'를 위해 앞선 시즌들에서 최강의 케미를 자랑했던 형제들이 여행 메이트로 뭉쳤다고. 그 주인공은 바로 예능 고수 맏형 박명수, 예능인과 자연인의 경계를 넘나드는 김대호, 상상초월 캐릭터로 웃음을 주는 최다니엘, 똑 소리나는 매력으로 형들은 물론 시청자 마음까지 사로잡은 최강 막내 이무진이다.이와 함께 '위대한 가이드3' 제작진은 야심 차게 준비한 첫 여행지 에티오피아도 공개했다. 아프리카에서 가장 많은 유네스코 세계문화유산을 가진 커피의 고향 에티오피아는 대자연의 위대함, 역사적 유산, 다양한 문화를 경험할 수 있는 여행자들에게는 아프리카의 숨은 보석으로 꼽히는 곳이다.제작진은 "박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진과 함께 세 번째 시즌으로 돌아오게 됐다. 첫 여행지 에티오피아를 시작으로 그동안 볼 수 없었던 새로운 매력의 여행지를 소개해 드릴 생각에 설렌다. 다시 뭉친 '위대한 가이드' 형제들의 케미도 이전보다 더 강력해졌다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.'위대한 가이드3'는 2026년 상반기 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr