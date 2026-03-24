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2023년 데뷔한 비주얼 그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 새 앨범 트랙 리스트를 공개하며 컴백 기대감을 높였다. 이 그룹에는 엠넷 '보이즈 플래닛'에 출연해 인기를 끈 나캠든과 브라이언이 멤버로 활동 중이다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 23일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원 미니 4집 'DEFINITION'(데피니션)의 트랙리스트 포스터를 공개했다.트랙리스트 포스터에 따르면 신보에는 타이틀곡 'GOD'을 포함해 'Hit Me Up', '뭐라는 거야 (What You Talking About)', '나는 나대로 (My Way)', 'All Eyes On You', '너의 웃음 속에 눈물이 보여 (Tears In Your Smile)'까지 다채로운 장르의 총 6곡이 수록됐다. 특히 꾸준히 앨범 곡 작업에 참여해 왔던 나캠든과 마카야가 이번 앨범에서도 전곡 작사에 이름을 올려 그룹의 정체성을 녹여냈다.앰퍼샌드원의 새 앨범 'DEFINITION'은 그룹의 현재를 돌아보고, 앞으로 나아갈 방향을 정의해 나가는 과정을 담아낸 앨범이다. 앰퍼샌드원은 이번 앨범의 콘셉트, 음악, 퍼포먼스 전반에 그들만의 색깔을 녹여내 한층 업그레이드된 매력을 보여줄 예정이다.앰퍼샌드원 미니 4집 'DEFINITION'의 전곡 음원과 타이틀곡 'GOD'의 뮤직비디오는 4월 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr