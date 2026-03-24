사진제공=데이즈드

사진제공=데이즈드

매거진 '데이즈드'가 2026년 4월 호를 통해 배우 표예진과 함께한 화보를 공개했다.이번 화보는 '천국보다 아름다운'이라는 테마 아래 테국 푸껫의 리조트 카사 데 라 플로라(CASA DE LA FLORA)를 배경으로 진행됐다. 화보 속 표예진은 남국의 온기와 푸껫의 나른한 오후를 배경으로 특유의 맑고 신비로운 분위기를 가감 없이 보여줬다.또 표예진은 파도를 연상시키는 디자인의 주얼리와 세련된 스타일링을 소화하며 시선을 사로잡았다. 흑백과 컬러를 오가는 사진 속에서 그는 깊은 눈빛과 자유롭고 편안한 눈빛을 교차하며 한층 성숙해진 배우로서의 면모를 보여줬다.특히 푸껫의 자연경관과 어우러진 모습은 표예진의 다음 행보를 기대하게 만든다. 표예진과 관련된 더 많은 이야기는 '데이즈드' 4월호와 공식 홈페이지, SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.한편 표예진은 한 예능 프로그램에서 만 19세에 승무원으로 입사해 당시 최연소 승무원이었다는 이력을 밝혀 화제를 모은 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr