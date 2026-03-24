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/ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

이혼 12년차 방송인 탁재훈(57)이 재혼에 대한 열망을 보인다.26일 2회를 방송하는 채널A '신랑수업2'에서는 26년 차 배우 서준영이 새롭게 합류한다. 새 MC 송해나의 추천으로 '신랑수업2'에 함께하게 된 서준영은 가수 세븐과 배우 지진희를 연상시키는 '꽃미남 비주얼'로 스튜디오에 형광등을 밝힌다.이 자리에서 서준영은 "어느덧 '3학년 8반'"이라는 나이를 밝힌 뒤, "사실 스무 살 때부터 결혼하고 싶었는데, 바쁘게 살다 보니 아직 인연을 못 만났다"라고 말한다. 서준영은 "아이를 워낙 좋아하는 데다, 화목한 부모님의 영항으로 가정을 꾸리는 데 로망이 있다"라며, "죄송하지만 김성수 형보다 먼저 장가를 가겠다"라고 당차게 선포해 3MC 이승철-탁재훈-송해나의 폭풍 응원을 받는다.그런가 하면 탁재훈은 이날 김성수X박소윤의 '1박 2일' 데이트 현장을 지켜보던 중, 박소윤의 나이를 듣자마자 "나랑도 얼마 차이 안 나네~"라며 호시탐탐 '학생'을 열망하는 모습으로 웃음을 안긴다.두 사람의 VCR을 모두 지켜본 뒤에는 "이런 반전이 있을 줄은 몰랐다, '신랑수업2'가 묘하네…"라며 짙은 여운을 드러내는 등, 연애사에 극강 과몰입을 보인다. 이에 '교장' 이승철은 탁재훈에게 "정신 차려"라는 경고를 보내는 동시에 "당신은 학생인가 주임인가?"라고 묻는데, 탁재훈은 "우리나라 사람들은 '반반'을 좋아한다"라고 너스레를 떨어 폭소를 자아낸다.한편 3개월 만에 돌아온 채널A '신랑수업2'는 26일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr