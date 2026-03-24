사진제공=크리컴퍼니

'미스트롯4'에서 1위 진(眞)을 차지한 이소나의 남편 배우 강상준이 '은밀한 감사'에 캐스팅됐다.다음 달 25일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'에 강상준이 합류한다. '은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선 분)와, 잘나가던 감사실 에이스에서 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착 감사 로맨스를 그린 작품이다.극 중 강상준은 해무그룹 총괄 부회장 전재열(김재욱 분)의 이복동생이자 해무그룹의 상무인 전성열 역을 맡는다. 전성열은 형 전재열과는 달리 소탈하고 친근한 매력이 돋보이는 인물. 극의 흐름에 긴장감을 더하며 서사를 확장시킬 예정이다.강상준은 '재벌X형사', '닥터슬럼프', '나의 해리에게', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들', '캐셔로' 등 굵직한 작품 속에서 선과 악을 오가는 입체적인 캐릭터를 설득력 있게 그려낸 바 있다. 특히 장르를 가리지 않는 연기 스펙트럼과 안정적인 캐릭터 소화력을 보여주며 대중의 주목을 받았다. 그런 그가 '은밀한 감사'에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 기대가 쏠린다.'은밀한 감사'는 4월 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr