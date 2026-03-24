사진=김고은 SNS

사진=김고은 SNS

'솔로지옥5'를 통해 이름과 얼굴을 알린 김고은이 연예인 못지않은 스타일을 보였다.김고은은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "노을 질 때 하는 산책이 젤 조아🌅"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김고은이 노을이 지는 파리의 한 공원에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습. 따뜻한 햇살과 어우러진 풍경 속에서 다양한 포즈를 취하며 감성적인 분위기를 자아냈다.한편 김고은은 2000년생으로 올해 25세다. 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 미(美)를 수상했다. 최근 넷플릭스 '솔로지옥5'에 출연해 인기녀로 활약했으며, 과거 가수 지드래곤과 열애설에 휩싸인 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr