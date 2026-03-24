사진제공=SLL, 카카오엔터테인먼트

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배우 박진영, 김민주 주연의 드라마 '샤이닝'이 0%대 시청률을 기록하며 고전 중이다.JTBC 금요시리즈 '샤이닝' 측이 24일 5, 6회 미공개 컷을 공개했다. 지난 20일 방송된 '샤이닝' 6회 시청률은 0.9%를 기록했다. 5회 1.1%보다 더 떨어진 수치다.극 중 스무 살 이별 이후 각자의 삶을 살아오던 연태서와 모은아는 서울에서 우연히 다시 마주한 뒤 불가항력처럼 얽혔다. 처음에는 동창이라는 핑계로 만남의 이유를 만들었지만 10년의 세월이 흐르는 동안 감정이 사라진 것이 아닌, 낙엽처럼 켜켜이 놓여 있었음을 동시에 깨닫고 재회를 택한 것.이에 긴 시간을 돌아온 만큼 연태서와 모은아의 관계가 더욱 애틋하게 느껴지는 가운데 공개된 사진에는 한층 성숙해진 어른의 연애를 보여주고 있는 두 사람의 순간들이 담겨 있다.먼저 각각 지하철 기관사, 서울 구옥 스테이 매니저가 된 연태서와 모은아는 일에 몰두하는 바쁜 일상으로 열아홉의 풋풋했던 시절과 사뭇 다른 모습을 하고 있다. 이어 갈 곳을 잃은 모은아를 위해 집을 내어주고는 음식을 챙겨주는 연태서와 그런 그를 가만히 바라보는 모은아의 시선에서는 어색한 분위기가 고스란히 묻어난다.그런 두 사람이 연인으로 발전하게 된 결정적 장면도 눈길을 끈다. 놓고 간 짐을 챙기러 왔다가 잠결에 자신의 이름을 부르는 연태서를 발견한 모은아는 그대로 연태서의 품에 안긴 상황. 꼭 끌어안은 채 잠든 두 사람은 멈춰 있던 시간이 다시 흐르기 시작했음을 실감하게 한다.그런가 하면 공식적으로 연애를 시작한 연태서와 모은아 사이에는 한층 짙어진 달콤한 기류가 엿보인다. 포도를 먹으면서도 모은아에게 시선을 떼지 못하는 연태서와 금세 다시 만날 걸 알면서도 택시 안에서 연태서를 바라보는 모은아의 애틋함은 단 한 순간도 허투루 보내고 싶지 않은 서로의 진심을 보여준다.10여 년 만에 다시 타오른 박진영과 김민주의 재회 로맨스는 오는 27일 오후 8시 50분에 2회 연속 방송되는 '샤이닝'에서 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr