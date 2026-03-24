사진제공=ENA, SBS Plus

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'나는 SOLO' 영수-영자가 30기 최종 선택의 마지막 변수로 판을 흔든다.오는 25일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 30기 에겐남·테토녀 특집의 마지막 이야기가 펼쳐진다.앞서 슈퍼 데이트 선택으로 모두가 외출하고 영수와 영자만이 숙소에 남은 가운데 두 사람은 2시간 넘게 대화를 나눈다. 이때 영수는 영자에게 "내 고민의 당사자다. (고민의) 70~80%를 (영자가) 차지했었다"고 고백한다. 영자는 아쉬운 미소와 함께 "조금 더 티를 내보지"라고 하더니 급기야 "긴장하셔야 한다. 내가 선택할 수도"라고 말한다.묘한 기류 속 데이트를 마친 솔로남녀가 돌아온다. 모두가 공용 거실에 모이자 영수는 옥순이 바로 옆에 있는데도 "영자는 아직 (마음을) 안 정했다. 나랑 대화를 해봐야 한다"고 플러팅한다. 영자는 "그러게 왜 우리 둘만 놓고 가서는"이라고 맞장구친다. 이를 지켜보던 옥순은 "진짜로? 오 마이 가쉬"라며 충격에 빠진다. 고민 끝에 옥순은 방에 혼자 있던 영식을 긴급 호출한다. 특히 옥순은 뒤로 갈수록 소극적인 영식의 태도에 영자가 불만을 품은 것을 알고 있어 "남자답게 해라. (영자) 끌고 가! 여기서 뭐 하는데?"라며 영식의 등을 떠미는 오작교 작전을 펼친다.영식은 결국 영자를 데리고 나가 1:1 대화에 나서고, 영자는 영식에게 "무슨 생각인지 모르겠다. 그냥 다 귀찮은 건가?"라고 묻는다. 영식은 묵묵히 듣더니 다음 날 아침 마지막 카드를 꺼낸다. 영자를 위해 깜짝 이벤트를 준비한 것. 그러면서 그는 "조금만 더 기회를 줬으면 좋겠다"고 진심을 어필한다. 과연 영자가 영식의 마지막 고백에 화답할지, 아니면 영수와 대반전 서사를 만들지 관심이 쏠린다.30기의 최종 선택 결과는 25일 오후 10시 30분에 방송되는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr