사진제공=매니지먼트 시선

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배우 김정현이 박민영 주연의 드라마 '세이렌'에서 열연하고 있다. 앞서 김정현은 지난해 10월 JTBC 드라마 '백번의 추억'에서 김다미와 호흡을 맞추며 대중의 이목을 집중시켰다.김정현은 tvN 월화드라마 '세이렌'에서 신흥 재력가 백준범 역을 맡았다. 인물의 감정과 관계의 흐름을 이끌며 몰입도를 높이고 있는 그의 눈빛 서사 포인트를 짚어봤다.극 중 김정현은 첫 등장부터 백준범 특유의 서늘한 아우라를 뿜어냈다. 그는 수석 경매사 한설아(박민영 분)에게서 눈을 떼지 못한 채 묘한 눈빛으로 긴장감을 형성, 등장과 동시에 극의 공기를 바꾸며 강렬한 인상을 남겼다. 뿐만 아니라 준범은 차석 경매사 김윤지(이엘리야 분)가 인사하자 싸늘하게 돌변해 시청자들을 놀라게 했다.그런가 하면 준범은 설아를 향해 마치 모든 것을 알고 있는 듯 접근해 호기심을 자극했다. 그는 설아를 위해 작품을 선뜻 위탁하는가 하면 거부하기 어려운 제안으로 스카우트하며 자연스럽게 거리를 좁혀갔다. 때로는 여유롭게, 때로는 집요하게 변하는 눈빛의 온도는 캐릭터의 입체감을 더하며 미스터리한 면모를 배가시켰다.무엇보다 준범은 설아를 마주할 때 눈빛의 결이 달라졌다. 냉철한 그는 설아 앞에서만 미묘하게 흔들리는 새로운 모습을 보였다. 특히 준범은 의미심장한 눈빛으로 설아에게 "수호가 설아 씨 때문에 죽었다고 원망하는 것 같아요?"라고 물으며 서늘한 분위기를 자아냈다. 이어 그는 "내가 복수라도 한다고 생각하나?"라며 두 사람 사이에 이수호(김동준 분)가 얽혀 있음을 밝혀 궁금증을 더했다.이처럼 김정현은 눈빛의 미묘한 변주를 통해 백준범의 복합적인 내면을 설득력 있게 그려내고 있다. 김정현이 회를 거듭할수록 조금씩 베일을 벗는 백준범의 서사를 어떻게 풀어나갈지 귀추가 주목된다.'세이렌'은 매주 월, 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr