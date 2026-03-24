차학연, 알고 보니 IQ 156 멘사 회원…놀라운 반전 스펙('로맨스의 절댓값')

사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'이 차학연의 독보적인 아우라를 담은 캐릭터 스틸을 공개하며 여심 저격에 나선다.쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈. 최근 공개를 앞둔 가운데, 완성형 냉미남 수학 선생님 가우수 역으로 변신한 차학연이 캐릭터 스틸을 통해 색다른 매력을 드러냈다.공개된 스틸 속 차학연은 무림여고에 새로 부임한 수학 선생님 가우수에 녹아든 모습이다. 빈틈없이 정돈된 분위기와 차분한 카리스마, 학생들을 흔들림 없는 눈빛으로 바라보는 모습은 IQ 156 멘사 회원이자 완성형 수학 선생님다운 면모를 고스란히 보여준다. 쉽게 다가가기 어려운 거리감 속에서 묘한 매력을 자아내며 차학연이 맡은 우수 캐릭터에 대한 궁금증을 더한다.반면, 교실 밖에서 포착된 스틸은 또 다른 긴장감을 선사한다. 첫 출근날부터 예상치 못한 사건에 휘말린 듯 심각하게 노트북을 응시하는 우수의 모습은, 그가 비밀 작가 의주(김향기)와 마주하며 겪게 될 파란만장한 전개를 예고한다.차학연은 드라마 '노무사 노무진', '무인도의 디바', '조선변호사'와 영화 '태양의 노래' 등 필모그래피를 쌓아가고 있다. '로맨스의 절댓값'에서는 차가운 정극의 얼굴부터 유연한 코미디적 모멘트까지 폭넓은 스펙트럼으로 또 한 번 새로운 변신을 선보이며 시청자들의 시선을 사로잡을 예정이다.'로맨스의 절댓값'은 오는 4월 17일 저녁 8시, 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr