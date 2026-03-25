사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'랩 그로운 다이아몬드 권위자' 강승기가 실험실에서 키우는 다이아몬드의 놀라운 세계와 흥미로운 제작 비밀을 전격 공개한다.25일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 다이아몬드 전문가 강승기가 출연한다. 그는 국내 최초이자 전 세계 8번째로 실험실에서 키우는 다이아몬드인 '랩 그로운 다이아몬드' 생산에 성공한 인물로, 독자적인 기술을 개발해 특허를 획득했다. 다이아몬드로 300억 원대 빌딩을 소유한 건물주가 된 그의 성공 뒤 집념과 탁월한 사업 감각, 포기를 모르는 도전 정신이 방송을 통해 생생하게 공개된다.이번 방송에서는 서장훈과 장예원이 종로 한복판에 위치한 강승기의 다이아몬드 빌딩을 직접 방문, '실험실의 보석'이라 불리는 랩 그로운 다이아몬드에 관한 모든 것을 파헤친다. 강승기는 "보통 다이아몬드는 광산에서 캔다고 생각하는데 저희는 방에서 키운다"고 한다. 서장훈이 "그럼 가짜 다이아몬드 아니냐"고 질문하자, 강승기는 "실험실에서 키웠다고 가짜가 아니다. 천연 다이아몬드와 성분이 100% 똑같다"고 반박한다. 이어 그는 "보석 감정사가 하루 종일 현미경으로 봐도 천연 다이아몬드와 랩 그로운 다이아몬드를 구별할 수 없다"고 덧붙인다.강승기는 천연 다이아몬드와 랩 그로운 다이아몬드 구별법부터 많은 사람들이 혼동하는 큐빅과 다이아몬드를 구별하는 방법까지 속 시원하게 공개한다. 서장훈은 "직접 맞혀보겠다"며 도전장을 내민다. 서장훈이 깊은 고민 끝에 하나를 선택하자, 이를 지켜보던 강승기는 묘한 미소를 짓는다.이번 방송에서는 랩 그로운 다이아몬드 제작 비법도 함께 공개될 예정. 이 과정에서 '다이아몬드 씨앗'의 존재가 공개된다. 서장훈은 "다이아몬드 씨앗까지 만들 수 있다니. 거의 돈을 찍어내는 수준 아니냐. 말 그대로 현대판 연금술 같다"며 감탄한다.EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 오는 25일 오후 9시 55분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr