강압적 베드신 요구 당했다…하지원 "퇴출되기 전에 처신 똑바로 해" ('클라이맥스')

사진제공=ENA '클라이맥스'

배우 하지원이 ENA ‘클라이맥스’를 통해 파격적인 ‘피칠갑 열연’을 선보였다.하지원은 지난 23일 방송된 ‘클라이맥스’ 3회에서 추락한 여배우 추상아 역을 맡아, 그간 베일에 싸여있던 과거 행적을 드러내 충격을 안겼다. 이날 방송에서 추상아는 출소를 앞둔 박재상(이가섭 분)으로부터 “약속을 지키지 않으면 네가 어떤 괴물인지 전 국민에게 까발리겠다”는 협박을 받았다. 이후 추상아가 박재상에게 유명 연예 제작자 오광재(서현우 분)를 죽여달라고 의뢰한 ‘살인 사주’ 녹취록의 실체가 드러났다.추상아와 오광재의 악연 속에 숨겨진 사연도 공개됐다. 오광재가 신인 배우 한지수(한동희 분)에게 강압적인 베드신을 요구하자, 추상아는 현장에 나타나 “영화판에서 퇴출되기 전에 처신 똑바로 하라. 위약금은 내가 물 테니 계약서를 보내라”라며 강하게 맞섰다.이후 한지수를 지키기 위해 ‘폭주’를 시작한 추상아는 결국 오광재의 호텔 방에 난입, 격렬한 몸싸움 끝에 오광재의 등에 칼을 꽂는 ‘광기’의 살인 장면을 연출했다. 직후 누군가 객실 문을 두드리는 소리에 공포에 질린 채 뒤를 돌아보는 추상아의 ‘피칠갑 얼굴’이 엔딩으로 이어졌다.하지원은 이번 작품을 통해 멜로, 액션, 스릴러를 자유자재로 오가며 몸을 사리지 않는 열연을 펼치고 있다. 특히 살아남기 위해 스스로 ‘괴물’이 되기를 자처하는 복합적인 감정선을 완벽하게 소화해내며, “추상아 역으로 ‘인생캐’를 경신했다”라는 호평을 받고 있다.‘클라이맥스’ 4회는 24일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr