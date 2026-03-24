팝스타 조니 스팀슨이 tvN 드라마 '세이렌' OST pt4가 24일 발매된다. 사진=텐아시아DB, 모스트콘텐츠 제공

팝스타 조니 스팀슨이 참여한 tvN 드라마 '세이렌'의 OST 'Hold On'(홀드 온)이 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.최근 드라마 '세이렌'에서는 보험 살인 용의자로 지목된 배우 박민영(설아 역)과 그를 향한 의심이 호기심으로 변해가는 배우 위하준(우석 역)의 관계가 묘사되고 있다. 'Hold On'은 극 중 여러 주요 장면에 삽입되며 정식 음원 출시 문의를 받아왔다.해당 곡은 인물 설아가 느끼는 고독과 불안한 심경을 담았다. 차분한 선율 위에 내면의 혼란을 표현한 가사가 특징이다. 이번 곡은 '세이렌'의 음악을 총괄하는 허성진 음악감독이 작곡했다.조니 스팀슨은 특유의 음색과 현대적인 팝 스타일로 국내외에서 활동하는 아티스트다. 조니 스팀슨은 지난해 11월 내한 공연을 진행했으며, 드라마 '대행사' OST 가창에 참여하는 등 한국 시장에서의 행보를 이어가고 있다.조니 스팀슨이 가창한 'Hold On'은 24일 오후 6시부터 감상할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr