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가수 겸 배우 육성재가 '나인 투 식스'에서 연하남으로 변신해 9살 연상 배우 박민영과 호흡을 맞춘다.육성재는 2026년 하반기 방영 예정인 SBS 새 드라마 '나인 투 식스'에서 한선우 역으로 출연한다. '나인 투 식스'는 이성적인 법무팀 차장 강이지(박민영 분)와 다정함이 무기인 인턴 한선우, 본부장 박현태(고수 분)가 펼치는 현실 공감 오피스 로맨스 드라마다.극 중 육성재는 크로닉모터스 법무팀 인턴 한선우 역을 맡았다. 한선우는 빠른 상황 판단력과 성실함으로 팀 내 신뢰를 얻는 인물이다. 특히 육성재는 현실에서 보기 힘든 이상적인 연하남의 정석을 보여주며 워커홀릭 차장 강이지의 마음을 흔들 예정이다.지난해 육성재는 SBS '귀궁'에서 1인 2역 열연을 펼치며 '2025 SBS 연기대상' 최우수 연기상을 받았다. 이어 '2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상'에서 2026년을 이끌어갈 기대되는 남자배우로 선정되며 독보적인 존재감을 보여줬다.'나인 투 식스'는 2026년 하반기 중 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr