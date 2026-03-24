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'틈만 나면,' 유재석이 유준상의 상황극을 단칼에 종료시켜 웃음을 자아낸다.24일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 유준상, 김건우가 창신동에서 열정 가득한 도파민을 발산한다.이 가운데 뮤지컬계 베테랑 유준상이 넘사벽 연습량을 공개해 관심을 끈다. 유준상은 등장부터 뮤지컬 넘버를 우렁차게 불러 유재석, 유연석을 깜짝 놀라게 한다. 이날 유준상의 뮤지컬 사랑은 여기서 그치지 않는다고. 유준상이 길을 걷는 중에도 열창을 멈추지 않자, 유재석은 "뮤지컬 현역 중에서도 길 가면서 노래하는 건 형뿐이다"라며 엄지를 치켜든다. 이에 유준상은 "(뮤지컬을) 오래 하려면 연습량이 엄청나야 한다. 저는 첫날 대본을 다 외우고, 배우들한테도 미안하지만 일주일 안에 다 외워 달라고 부탁한다"라며 확고한 연습 철학을 밝힌다.그런가 하면 김건우가 유준상과의 첫 연습 비하인드를 공개해 궁금증을 높인다. 사실 김건우는 4번째 뮤지컬 공연에 도전하고 있는 자칭 뮤린이(뮤지컬+어린이) 배우. 김건우는 유준상과 2번째 같은 작품에서 연기하고 있다고 밝히며 "준상 선배님이 엘리베이터에서 만나자마자 대사로 대화를 거셨다"라며 범상치 않은 첫 만남을 회상한다. 그러자 유준상이 기다렸다는 듯 뮤지컬 톤으로 돌변, 유재석과 유연석까지 즉흥 연기를 유도하자 유재석은 "저는 그냥 관객입니다"라고 단칼에 상황극을 종료시켜 폭소를 유발한다.이와 함께 유연석, 유준상, 김건우가 뮤지컬 3대를 결성해 흥미를 더한다. 유연석은 김건우의 뮤린이 소개에 "저는 뮤른이(뮤지컬+어른이) 정도인 것 같다. 준상이 형은 뮤버지(뮤지컬+아버지)"라며 뮤지컬계 세대별 호칭을 정리, 뮤지컬 선배의 위엄(?)을 뽐낸다고. 이에 뮤지컬 3대’ 뭉친 세 사람은 최근 작품 근황은 물론 베테랑들의 연습 비결까지 열띤 뮤지컬 토크를 벌인다는 전언이다.'틈만 나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr