사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 방송 캡처

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 방송 캡처

'조선의 사랑꾼' 홍석천이 55번째 생일 파티에서 초대객들에게 사위를 정식으로 소개했다.23일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 방송인 홍석천이 55번째 생일 파티에서 딸 홍주은의 결혼을 발표하는 모습이 그려졌다.홍석천은 "200여명 모이는 청첩장 모임을 개최하려고 한다"고 밝혔다. 매년 해왔던 생일 파티에서 뜻깊게 딸 결혼 소식을 전하려는 것. 평소보다 더 큰 규모로 생일 파티를 기획한 이유에 대해서는 "딸 시집간다고 해서 이렇게 준비했다"고 밝혔다.홍석천은 딸 결혼 발표 이벤트로 '진짜 사위 찾기 게임'을 진행했다. 그는 "딸이 남자 갈아치우기 선수다"라고 너스레를 떨더니 "어느 날 결혼할 남자를 데려 왔다. 굉장히 멋있고 똑똑하다"라고 소개했다. 이어 "오늘 사위를 최초 공개할 건데, 그냥 보여드리면 재미가 없잖나"라고 이벤트를 기획한 이유를 밝혔다. 이어 진짜 사위와 가짜 사위들까지 총 5명이 예비 사위 후보로 무대에 올라왔다.사위 임승우는 "잘생긴 모델들이 오시니까, 하. 이게 아버지 생신 파티인지, 제 조롱 잔치인지 모르겠다"고 속내를 털어놔 웃음을 자아냈다. 홍석천이 "힌트를 드리면 우리 사위는 웃음이 예쁘다"고 하자 진짜 사위 임승우는 조용히 미소를 어필하기도 했다.임승우는 "아버님의 보석함에는 못 들어갔지만, 주은이의 보석함엔 딱 하나 들어있는, 주은이의 보석 임승우"라고 자신을 소개했다. 어떤 일을 하냐는 질문에 "여의도에서 돈 좀 만지고 있다"며 웃음을 자아냈다. 홍석천의 예비 사위 임승우는 H자산운용에서 근무 중인, 4년 차 금융업 종사자다.진짜 사위가 임승우로 발표된 후, 홍석천은 "이렇게 큰 장소에서 여러분을 모신 이유가, 55번째 생일을 축하하고 싶은 마음도 있지만, 저희 집안에 새 식구가 들어온 걸 가장 먼저 제가 사랑하는 분들께 소개하고 싶어서 특별한 자리를 마련했다"고 말했다. 임승우는 "앞으로 잘 사는 모습 보여드리고, 아버님 노후를 책임지겠다"고 각오를 밝혔다. 홍석천은 기특한 사위를 꼭 안아주며 뽀뽀해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr