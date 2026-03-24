그룹 라붐 출신 배우 율희가 근황을 알렸다.
율희는 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "율구 오늘의 방송~"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 율희가 코 일부를 까맣게 만들며 틱톡 방송을 진행하고 있는 모습. DJ로 변신한 그는 체크 셔츠를 입고 마이크 앞에 앉아 시청자들과 소통하는 시간을 가졌다.
이때 한 시청자가 "여캠 같다"라고 하자 율희는 "지금 보고 계시는 이게 여캠이다"라고 말했다. 이후 율희는 "말하는 뉘앙스의 차이 아니냐. 나는 내가 여캠(여자가 진행하는 방송)이라 생각한다"라고 덧붙였다.
또 다른 시청자가 "춤도 추는 거냐"고 하자 율희는 "저 예쁜 춤도 많이 춘다"라며 걸그룹 노래에 맞춰 춤을 추기도 했다.
'여캠'은 통상 노출이 많고 수위가 센 방송이란 인식이 있다. 다만 율희는 다른 방송 진행자와 '라이브 매치'를 하며 팬들에게 후원받는 식으로 수익을 올리고 있었다.
'라이브 매치'는 틱톡 내에서 소수의 라이브 진행자가 모여 분할 화면을 보여주며 매치를 시작, 각 라이브 진행자의 팬들이 후원해서 후원을 가장 많이 받은 진행자가 승리하는 방식으로 진행된다. 즉, 유료 후원으로 라이브 진행자의 인기를 가늠하는 시스템이다. 배우 박시후가 최근 이 같은 방식으로 억대 수익을 얻었다고 알려졌다.
한편 율희는 밴드그룹 FT아일랜드 드럼 최민환과 2017년 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 그러나 2023년 12월 이혼 소식을 전했고, 자녀 양육권은 최민환이 갖고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
율희는 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "율구 오늘의 방송~"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 율희가 코 일부를 까맣게 만들며 틱톡 방송을 진행하고 있는 모습. DJ로 변신한 그는 체크 셔츠를 입고 마이크 앞에 앉아 시청자들과 소통하는 시간을 가졌다.
이때 한 시청자가 "여캠 같다"라고 하자 율희는 "지금 보고 계시는 이게 여캠이다"라고 말했다. 이후 율희는 "말하는 뉘앙스의 차이 아니냐. 나는 내가 여캠(여자가 진행하는 방송)이라 생각한다"라고 덧붙였다.
또 다른 시청자가 "춤도 추는 거냐"고 하자 율희는 "저 예쁜 춤도 많이 춘다"라며 걸그룹 노래에 맞춰 춤을 추기도 했다.
'여캠'은 통상 노출이 많고 수위가 센 방송이란 인식이 있다. 다만 율희는 다른 방송 진행자와 '라이브 매치'를 하며 팬들에게 후원받는 식으로 수익을 올리고 있었다.
'라이브 매치'는 틱톡 내에서 소수의 라이브 진행자가 모여 분할 화면을 보여주며 매치를 시작, 각 라이브 진행자의 팬들이 후원해서 후원을 가장 많이 받은 진행자가 승리하는 방식으로 진행된다. 즉, 유료 후원으로 라이브 진행자의 인기를 가늠하는 시스템이다. 배우 박시후가 최근 이 같은 방식으로 억대 수익을 얻었다고 알려졌다.
한편 율희는 밴드그룹 FT아일랜드 드럼 최민환과 2017년 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 그러나 2023년 12월 이혼 소식을 전했고, 자녀 양육권은 최민환이 갖고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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