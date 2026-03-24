사진=율희 SNS

그룹 라붐 출신 배우 율희가 근황을 알렸다.율희는 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "율구 오늘의 방송~"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 율희가 코 일부를 까맣게 만들며 틱톡 방송을 진행하고 있는 모습. DJ로 변신한 그는 체크 셔츠를 입고 마이크 앞에 앉아 시청자들과 소통하는 시간을 가졌다.이때 한 시청자가 "여캠 같다"라고 하자 율희는 "지금 보고 계시는 이게 여캠이다"라고 말했다. 이후 율희는 "말하는 뉘앙스의 차이 아니냐. 나는 내가 여캠(여자가 진행하는 방송)이라 생각한다"라고 덧붙였다.또 다른 시청자가 "춤도 추는 거냐"고 하자 율희는 "저 예쁜 춤도 많이 춘다"라며 걸그룹 노래에 맞춰 춤을 추기도 했다.'여캠'은 통상 노출이 많고 수위가 센 방송이란 인식이 있다. 다만 율희는 다른 방송 진행자와 '라이브 매치'를 하며 팬들에게 후원받는 식으로 수익을 올리고 있었다.'라이브 매치'는 틱톡 내에서 소수의 라이브 진행자가 모여 분할 화면을 보여주며 매치를 시작, 각 라이브 진행자의 팬들이 후원해서 후원을 가장 많이 받은 진행자가 승리하는 방식으로 진행된다. 즉, 유료 후원으로 라이브 진행자의 인기를 가늠하는 시스템이다. 배우 박시후가 최근 이 같은 방식으로 억대 수익을 얻었다고 알려졌다.한편 율희는 밴드그룹 FT아일랜드 드럼 최민환과 2017년 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 그러나 2023년 12월 이혼 소식을 전했고, 자녀 양육권은 최민환이 갖고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr