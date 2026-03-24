배우 심형탁과 그의 아내 히라이 사야가 아들에 관련된 굿즈를 판매한단 소식을 전했다. 사진=배우 심형탁 아내 히라이 사야 SNS

배우 심형탁과 방송인 히라이 사야 부부가 아들 하루 군의 캐릭터 상품 판매를 시작한다.히라이 사야는 지난 23일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 아들 하루의 상품을 출시하게 됐다는 소식을 전했다. 그는 본래 그림을 그리는 일이 취미였고 아들의 상품을 만든다는 점에 대해 조심스러운 마음이 있어 상품화를 고려하지 않았다고 밝혔다. 다만 하루와 본인의 그림을 아껴주는 이들의 성원에 힘입어 이번 기획을 실현하게 됐다고 설명했다.이어 히라이 사야는 "상품을 통해 여러분과 이어질 수 있다면 좋겠다는 마음으로 이번에 이렇게 실현하게 되었다"며 감사의 뜻을 표했다. 이번 상품 판매로 발생하는 모든 수익금은 기부될 예정이다. 디자인은 하루의 성장 과정을 반영했다. 생후 100일 무렵의 "사자 머리", 200일의 "긴 머리", 300일의 "소년 머리" 시절 모습을 형상화한 그림이 상품에 적용됐다.해당 상품은 현재 국내에서 판매를 진행하고 있다. 해외 거주자들은 오는 4월 3일부터 구매할 수 있다. 하루는 앞서 방송 출연을 통해 대중적인 인기를 얻었으며, 광고 모델로 발탁되어 수익을 올리는 등 활발한 행보를 보이고 있다.한편 심형탁과 히라이 사야는 지난 2023년 결혼했다. 이들 부부는 2025년 아들을 얻었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr