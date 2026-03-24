사진=텐아시아DB

사진=에픽하이 공식 유튜브 채널 'EPIKASE' 영상 캡처

그룹 방탄소년단의 멤버 RM이 가수 타블로와 티격태격하는 모습을 보여줘 웃음을 자아낸다.에픽하이는 지난 23일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 오는 26일 공개되는 본편의 티저 영상을 선공개했다. 이번 에피소드에서는 방탄소년단의 RM과 슈가의 출연이 예고된 가운데, 슈기의 이번 활동 중 유일한 유튜브 출연으로 알려지며 공개 전부터 관심을 끌고 있다.공개된 티저는 "동생들 해외 출장 갔다 오는데 형들이 든든하게 밥 먹여줘야지"라며 미쓰라가 직접 요리하는 장면으로 시작된다. 이어 등장한 RM과 슈가는 시작부터 높은 텐션으로 에픽하이와 격하게 인사를 나누며 선후배 특유의 유쾌한 에너지를 자연스럽게 보여준다.또 미쓰라는 RM과 슈가에게 "나갈 때 사인이랑 사진 안 되냐"고 능청스럽게 묻는다. 그러자 RM이 "에픽카세가 얼마나 편집되는지 모르겠다"고 말하자 타블로는 "오늘은 널 편집하느라 힘들 거다. 너 오늘 미쳤다"고 받아치며 긴장감을 더한다. 곧이어 "RM 쫄았다!"라는 에픽하이의 짓궂은 야유와 함께 RM이 "아 열받네"라고 응수하는 장면이 이어지며 티저만으로도 예측 불가한 토크 전개를 예고했다.또 RM은 "형들 유튜브 시대에 이렇게 적응했다고? 멋있다"고 감탄을 전하며 에픽하이의 콘텐츠 감각을 칭찬하기도 한다. 짧은 분량임에도 불구하고 선후배 사이의 거리감 없는 호흡과 자연스러운 티키타카가 이어지며, 본편에 대한 기대감을 높였다.RM과 슈가가 출연하는 본편은 26일 오후 7시 30분에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr