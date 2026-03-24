사진=tvN

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박민영이 발톱을 드러낸 김정현과 대치 상황에 놓였다.지난 23일(월) 방송된 tvN 월화드라마 '세이렌' 7회에서는 한설아(박민영 분)와 차우석(위하준 분)이 백준범(김정현 분)의 실체를 가린 베일을 한 겹씩 벗기면서 역대급 소름 엔딩을 선사했다.7회 시청률은 전국 가구 최고 4.8%, 수도권 가구 최고 4.6%를 기록하며 7회 연속 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 전국 기준 케이블 및 종편 동시간대 1위, 수도권 기준으로는 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)한설아와 차우석은 백준범이 시리아에서 한설아의 전 남자친구인 이수호(김동준 분)와 함께 봉사활동을 했다는 사실을 토대로 백준범과 이수호의 관계를 유추하기 시작했다. 그러나 백준범과 이수호의 관계를 알고 있는 구호단체 팀장 이광진(도균 분)이 교통사고로 혼수상태에 빠지면서 한설아와 차우석은 백준범, 이수호의 사이를 입증할 다른 방법을 찾아 나섰다.한설아에게 도착한 익명의 택배는 백준범과 이수호의 연결고리를 증명할 또 다른 단서가 됐다. 한설아는 옛 연인의 시그니처였던 보라색 꽃다발과 "난 네가 죽인 거야"라는 이수호의 메시지가 담긴 휴대폰, 그리고 왼손으로 쓴 생일 축하 편지를 보고 불현듯 왼손잡이였던 백준범을 떠올렸다.한설아는 차우석에게 이 사실을 털어놓았고 차우석은 진범을 유혹할 덫을 놓고자 과거 한설아의 남자들이 그랬던 것처럼 한설아를 수익자로 한 생명보험에 가입했다. 보험증서를 보고 다시 사람을 잃을까 봐 두려워하는 한설아에게는 죽은 여동생의 사연과 함께 사건에 매달릴 수밖에 없는 이유를 고백하며 한설아를 설득했다.가족과 연인, 소중한 사람을 지키지 못했다는 공통점을 나눈 한설아와 차우석의 마음에는 두터운 믿음이 자라났다. 차우석은 "다치지 말라"며 걱정하는 한설아의 손길에 이끌리듯 입을 맞췄고 한설아도 이에 응하면서 두 사람의 거리는 더욱 가까워졌다.한설아와 차우석의 분위기가 무르익어가던 순간, 혼수상태였던 구호단체 팀장 이광진이 의식을 되찾았다는 소식이 들려왔다. 이광진으로부터 백준범과 이수호가 친구였음을 확인한 두 사람은 백준범이 이수호 대신 한설아에게 복수하고 있다고 생각하며 백준범을 떠보기로 했다.차우석이 이광진 살인미수 용의자와 백준범의 연관성을 입증할 증거를 찾아내는 사이 한설아는 미팅을 가장해 백준범을 직접 만났다. VIP를 대상으로 한 프리뷰 전시 초대로 운을 뗀 한설아는 백준범에게 그가 위탁했던 미술품 '시리아의 고아'와 이수호의 관계를 언급하며 "그 가면, 이제 내려놓으시면 어떨까요?"라고 도발했다.한설아의 입에서 이수호의 이름이 나오자마자 얼굴빛을 바꾼 백준범은 "내가 대신 복수라도 한다고 생각하나?"라고 받아치며 보는 이들을 경악하게 했다. 당장이라도 위해를 가할 듯 가까이 다가오는 백준범의 광기 가득한 눈빛에도 한설아는 눈 하나 깜빡하지 않고 맞서 일촉즉발의 긴장감을 형성했다. 과연 백준범이 이수호와의 친분을 숨기고 한설아에게 접근한 이유는 무엇일지, 백준범의 진짜 얼굴이 궁금해지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr