故 최진실 사망에 입 열었다…"웃는 것도 끔찍하다고, 트라우마로 남아" ('남겨서뭐하게')[종합]

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게' 영상 캡처.

이영자, 정선희가 고(故) 최진실 사망으로 인한 트라우마를 언급했다.지난 23일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연했다.이날 정선희는 이영자와 7년 동안 연락을 끊은 이유에 대해 "우리는 각자도생이라는 게 있다. 너무 아픈 일들을 서로가 겪어서 서로를 보면 그 상처가 생각나니까 외면하고 싶었던 거 같다. 암묵적으로 각자도생하자 했다"고 밝혔다.이에 이영자는 "선희 입장에서는 그랬을 거다. 내 입장에서 연락하지 못한 이유는 그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다. 모든 친구가 그렇다. 그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 지금 단합하고 하지 못하는 거 같다. 생각나니까"라고 설명했다.이후 공개된 사진에는 최진실과 함께 이영자, 정선희, 홍진경 엄정화 등 연예계 대표 절친들이 다정하게 찍은 사진이 담겼다. 정선희는 "멀리서 박수 쳐주는 느낌"이라고 했다.2007년 고 안재환과 결혼해 2008년 사별한 정선희. 그는 친구 최진실에 이어 남편까지 떠나 보내고 악플로 인한 고통도 많이 받았다고. 그는 "소문 몇 개가 사실처럼 자리잡았고, 그걸 내가 적극적으로 해명할 수 있는 시기가 아니었다"며 "싸우기를 포기했다. 너무 파도가 해일처럼 덮치니까 숨어 있었다. 싸울 만한 용기도 기력도 없었다"고 밝혔다.이어 그는 "'난 너 웃는 것도 끔찍해'란 악플이 있더라. 네 주변에 몇 명이 죽어 나갔는데 그렇게 웃고 있냐고. 인생 끝났다고 생각했다. 사별로 남편 잃은 여자가 웃음을 주는 건 상상도 못 했다"고 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr