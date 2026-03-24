故 최진실 사망에 입 열었다…"웃는 것도 끔찍하다고, 트라우마로 남아" ('남겨서뭐하게')[종합]

이영자, 정선희가 고(故) 최진실 사망으로 인한 트라우마를 언급했다.
지난 23일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연했다. 이날 정선희는 이영자와 7년 동안 연락을 끊은 이유에 대해 "우리는 각자도생이라는 게 있다. 너무 아픈 일들을 서로가 겪어서 서로를 보면 그 상처가 생각나니까 외면하고 싶었던 거 같다. 암묵적으로 각자도생하자 했다"고 밝혔다.
이에 이영자는 "선희 입장에서는 그랬을 거다. 내 입장에서 연락하지 못한 이유는 그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다. 모든 친구가 그렇다. 그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 지금 단합하고 하지 못하는 거 같다. 생각나니까"라고 설명했다.
이후 공개된 사진에는 최진실과 함께 이영자, 정선희, 홍진경 엄정화 등 연예계 대표 절친들이 다정하게 찍은 사진이 담겼다. 정선희는 "멀리서 박수 쳐주는 느낌"이라고 했다. 2007년 고 안재환과 결혼해 2008년 사별한 정선희. 그는 친구 최진실에 이어 남편까지 떠나 보내고 악플로 인한 고통도 많이 받았다고. 그는 "소문 몇 개가 사실처럼 자리잡았고, 그걸 내가 적극적으로 해명할 수 있는 시기가 아니었다"며 "싸우기를 포기했다. 너무 파도가 해일처럼 덮치니까 숨어 있었다. 싸울 만한 용기도 기력도 없었다"고 밝혔다.
이어 그는 "'난 너 웃는 것도 끔찍해'란 악플이 있더라. 네 주변에 몇 명이 죽어 나갔는데 그렇게 웃고 있냐고. 인생 끝났다고 생각했다. 사별로 남편 잃은 여자가 웃음을 주는 건 상상도 못 했다"고 털어놨다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 23일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 정선희가 게스트로 출연했다. 이날 정선희는 이영자와 7년 동안 연락을 끊은 이유에 대해 "우리는 각자도생이라는 게 있다. 너무 아픈 일들을 서로가 겪어서 서로를 보면 그 상처가 생각나니까 외면하고 싶었던 거 같다. 암묵적으로 각자도생하자 했다"고 밝혔다.
이에 이영자는 "선희 입장에서는 그랬을 거다. 내 입장에서 연락하지 못한 이유는 그때만 생각하면 지금도 트라우마가 있다. 모든 친구가 그렇다. 그 트라우마를 이겨내지 못해서 우리끼리 지금 단합하고 하지 못하는 거 같다. 생각나니까"라고 설명했다.
이후 공개된 사진에는 최진실과 함께 이영자, 정선희, 홍진경 엄정화 등 연예계 대표 절친들이 다정하게 찍은 사진이 담겼다. 정선희는 "멀리서 박수 쳐주는 느낌"이라고 했다. 2007년 고 안재환과 결혼해 2008년 사별한 정선희. 그는 친구 최진실에 이어 남편까지 떠나 보내고 악플로 인한 고통도 많이 받았다고. 그는 "소문 몇 개가 사실처럼 자리잡았고, 그걸 내가 적극적으로 해명할 수 있는 시기가 아니었다"며 "싸우기를 포기했다. 너무 파도가 해일처럼 덮치니까 숨어 있었다. 싸울 만한 용기도 기력도 없었다"고 밝혔다.
이어 그는 "'난 너 웃는 것도 끔찍해'란 악플이 있더라. 네 주변에 몇 명이 죽어 나갔는데 그렇게 웃고 있냐고. 인생 끝났다고 생각했다. 사별로 남편 잃은 여자가 웃음을 주는 건 상상도 못 했다"고 털어놨다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT