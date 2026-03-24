강소라, 둘째 임신 계획된 일 아니었다…"조치도 다 취했는데" ('아근진')

강소라/ 사진=텐아시아 DB

배우 강소라가 둘째 임신 비하인드를 전했다.23일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 강소라가 게스트로 출연했다.강소라 둘째의 태명은 'OMG'(Oh My God)였다고. 그는 계획된 임신이 아니었다며 태명 탄생 비화를 밝혔다.강소라는 "첫째가 태어난 지 얼마 안 돼 자리를 잡고 둘째를 가지려고 했다. 조치도 다 취했다. 어떻게 나왔는지 모르겠다. 정말 미스터리다. 운명의 아이"라고 말해 웃음을 자아냈다.엄마로서 육아 고충도 털어놨다. 강소라는 "아들이 '화'면 딸은 '짜증'이다"라며 남매 육아의 차이를 고백해 공감을 자아냈다. 또 딸에 대해 "잔잔하고 예민하다"며 이러한 성격이 자신을 닮았다고 해 눈길을 끌었다.SBS '아니 근데 진짜!'는 매주 월요일 오후 10시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr