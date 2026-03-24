코미디언 박명수가 그룹 방탄소년단의 광화문 공연 성패 논란을 두고 소신을 밝혔다. 사진=텐아시아 DB, 빅히트 뮤직 제공

코미디언 박명수가 그룹 방탄소년단의 광화문 공연에 대해 경제적 가치를 매길 수 없는 성과라는 견해를 밝혔다.지난 23일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 박명수는 방탄소년단과 본인을 비교하는 청취자의 사연을 접하고 "비교 자체가 민망한 일"이라고 언급했다. 그는 과거 본인의 프로그램도 광화문에서 두 차례 공개 방송을 진행한 이력이 있다고 설명했고, 당시 약 2000~3000 명 규모의 관객이 모였던 상황을 회상했다.박명수는 그룹 멤버인 슈가, 진과의 친분을 언급하기도 했다. 특히 진의 외모를 두고 "여전히 잘생겼다"고 평가했다.이어 최근 제기된 방탄소년단 광화문 공연의 성공 여부 논란에 대해 본인의 생각을 전했다. 박명수는 "성공 여부를 두고 여러 담론이 존재하지만 국위 선양 관점에서 바라봐야 한다"며 "전 세계 196개국에 광화문의 모습이 송출된 가치는 자본으로 환산하기 어렵다"고 강조했다. 또한 이는 방탄소년단만이 달성할 수 있는 결과물이라고 덧붙였다.한편, 지난 21일 서울 광화문광장에서는 방탄소년단의 복귀를 기념하는 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'이 개최됐다. 현장은 넷플릭스를 통해 전 세계로 실시간 중계됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr