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사진제공=KBS

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배우 지승현이 '말자쇼'에서 아버지에게 돌려차기를 당했던 일화를 털어놨다.지난 23일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '우정 특집'으로 꾸며졌다. 방송에는 지승현과 지승현의 아버지, 지승현의 고등학교 동창이 출연했다. 이날 김영희는 "힘들 때 편히 부를 사람 한 명이 없다. 진짜 친구는 따로 있는 걸까?"라는 고민에 자신의 경험을 풀어놓으며 시청자들과 공감대를 형성했다.'말자 할매' 김영희는 "내게도 '찐친'이라고 할 만한 친구들이 몇 명 있다"며 '말자쇼'의 또 다른 MC 정범균을 언급했다. 김영희는 개그우먼으로서 최전성기를 달리다가, 잠시 넘어져 있었던 시기를 회상했다. 그는 "일주일에 10만 원 벌 때였다"라며, 비록 돈은 많이 못 벌었을지만 작은 공연장에서 사람들을 웃기는 일은 계속하던 시기라고 설명했다.이어 김영희는 "그런데 나와 친분도 없었던 선배 정범균이 공연할 때마다 조용히 와서 보고 갔다"며 "내 공연 내용을 베끼러 온 줄 알았다"고 너스레를 떨었다. 이후 정범균은 김영희가 관객들의 고민을 상담해 주던 내용의 애드리브 공연을 자신의 공연에서 해보자고 제안했고, '개그콘서트'가 다시 시작했을 때도 김영희에게 코너로 만들어보자고 용기를 불어넣어 줬다.김영희는 "'개그콘서트'에서 3주 하고 못 하겠다고 했었다. 그때 정범균이 잡아주지 않았더라면 지금 '말자쇼'도 없었다"고 고백했다. 이어 "혹자들은 정범균이 쉽게 돈 번다고 말하지만 대체할 수 없는 사람이다. '말자 할매'의 시작을 만들어준 사람"이라고 강조했다.이날 게스트로 출연한 지승현도 특별한 인연을 밝혔다. 그는 "무명 시절이 길다 보니 '인생은 혼자다'라고 생각하고 나한테 의지하려 했다. 그런데 차인표 선배님, 최수종 선배님이 '잘될 거다', '잘한다'라며 선뜻 마음을 열고 응원해 주셔서 감사했다"고 말해 눈길을 끌었다.지승현은 아버지와의 일화도 털어놨다. 아들이 배우를 한다고 했을 때 돌려차기를 날렸다는 이야기가 나오자 지승현은 "영화배우가 되는 것을 막기 위한 간절한 바람이셨지 않나 싶다. 말려도 안 되고 가능성도 희박하고. 에라 모르겠다 돌려차기가 아니라 진정성이 담겨있는 거였다"고 회상했다.그러면서 그는 "아버지가 지금은 이빨이 많이 빠지셨지만, 용인대 유도학과를 졸업하셨다. 체육 선생님이셨다"고 말했다. 이에 지승현의 아버지는 "요즘 최근의 상황은 나아졌다. '바람'이라는 영화 나오기 전까지도 혼자 촬영에 갔다가 취소되면 집에서 울곤 했다. 그게 수없이 반복되니까 부모로서는 참 안타까웠다"고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr