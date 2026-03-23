있지 유나, 7년 만에 솔로 데뷔

첫 앨범 '아이스크림' 23일 발매

밝은 에너지 담은 타이틀곡

있지 유나 솔로 데뷔 기자간담회 / 사진=조준원 기자 wizard333@

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그룹 있지(ITZY) 막내 유나가 밝은 에너지를 담은 솔로 앨범으로 가요계에 출격한다.유나는 23일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 솔로 데뷔 앨범 'Ice Cream'(아이스크림) 발매 기념 기자간담회를 열었다.유나는 이날 있지 막내가 아닌 솔로 가수로서 첫걸음을 내디딘다. 그는 "멤버 언니들 없이 처음 인사드린다. 있지로 데뷔하던 순간만큼이나 설레고 떨리고 기대도 크다. 7년 만에 첫 솔로 앨범을 내게 돼 부담도 크고, 잘 해내고 싶다는 욕심도 크다"고 말했다.타이틀곡 '아이스크림'은 풍선껌처럼 톡톡 튀고 중독성 강한 버블검 팝 장르의 곡이다. '아이스크림처럼 달콤하게 녹아가는 지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자'는 긍정적인 메시지를 전한다. 유나는 "첫 솔로 앨범이기 때문에 나만의 색깔로 가득 채우려고 공을 들였다. 나의 강점인 밝고 자연스러운 에너지를 담아낸 앨범"이라고 소개했다.유나는 멤버들의 응원 속에서 솔로 데뷔를 준비했다. 유나는 "앞서 예지 언니가 슬로 활동을 멋있게 잘해준 덕분에 좋은 영향을 받아 열심히 준비했다. 타이틀곡 처음 나왔을 때 멤버 언니들에게 제일 먼저 들려줬다. 어떤지 물었더니 언니들이 다 '너무 잘 어울린다', '유나가 이 곡으로 무대를 하는 게 상상이 간다'고 얘기했다"고 전했다. 더불어 "멤버들이 뮤직비디오 촬영장에 간식차를 보냈다. 겨울이었는데, 붕어빵과 어묵을 보내줬다. 너무 맛있었다. 그날 붕어빵을 다섯 개는 먹었다"고 덧붙였다.특히 먼저 솔로 가수로 데뷔한 예지가 팀 내 두 번째 주자인 유나를 각별히 챙겼다. 그는 "그룹 활동은 5명이 한 몸처럼 움직여야 해서 서로에게 많이 의지한다. 솔로 활동으로 혼자서 5인분을 해야 하고, 무대가 꽉 차 보여야 한다는 생각에 신경을 많이 썼다. 언니들이 많이 보고 싶었다. 그럼에도 한 번 더 성장할 좋은 기회였다"고 했다. 그는 "예지 언니가 뮤비 촬영장에 와줬다. 언니를 보자마자 눈물이 났다. 너무 보고 싶었는데 응원을 와줘서 큰 힘이 됐다"며 돈독한 관계를 짐작하게 했다.박진영도 유나의 솔로 데뷔를 응원했다. 솔로 앨범 준비를 막 시작했을 때 촬영을 통해서 박진영 PD를 만난 적이 있다. 앨범 열심히 준비하고 있다고 했더니 "유나야 너무 기대된다. 다치지 말고 건강하게 잘 마무리했으면 좋겠다"고 했다. 애정어린 눈빛으로 말씀해 주셔서 와닿았고, 큰 힘을 얻었다"고 말했다.유나는 케이팝 팬들 사이에서 비주얼 톱으로 불리는 '장카설유'(아이브 장원영·에스파 카리나·엔믹스 설윤·있지 유나) 가운데 한 명으로 이름을 올렸다. 이와 관련해 유나는 "케이팝 비주얼 아이콘으로 불러주셔서 정말 감사하다"고 말했다.미모 유지를 위해 노력하고 있다고. 그는 "먹을 걸 너무 좋아하고, 먹는 게 너무 행복하다. 어제 밤에는 감자칩을 너무 먹고 싶었다. 양치를 다 하고 누워서 자려고 하는데 딱 '감자칩.' 이렇게 생각이 들었다. 30분 정도 고민했다. 지금 안 먹으면 내일 더 예쁘겠지 생각하면서 잠들었다"고 전했다.유나는 이번 솔로 앨범을 통해 출중한 비주얼과 더불어 실력 또한 뽐낼 예정이다. 그는 "대중이 이번 무대를 토대로 솔로 아티스트로서도 역량이 있는 가수라고 봐주셨으면 좋겠다. 보여드리고 싶다"며 눈을 반짝였다.신보에는 타이틀곡 '아이스크림'을 비롯해 자유로운 무드를 살린 '비보이'(B-Boy), 부드럽고 몽환적 사랑의 순간을 깊이감 있게 그린 '블루 메이즈'(Blue Maze), 드라마틱하고 화려한 사운드 레이어링 위 '꿈의 세계로 함께 뛰어들자'는 '하이퍼 드림'(Hyper Dream)까지 총 4곡이 수록됐다.유나의 '아이스크림'은 어떤 맛일까. 유나는 "저당 아니고 고당 아이스크림"이라며 "놀이공원에서 먹는 구슬 아이스크림에 비유하고 싶다"고 밝혔다. "어렸을 때 놀이공원에서 구슬 아이스크림을 먹으면 세상을 다 가진 것처럼 행복했거든요. '아이스크림'은 그때의 설렘, 그리고 행복한 기억과 잘 어울려요."있지가 6년 전 발매한 곡 '댓츠 어 노노'가 역주행하며 인기를 끈 가운데, 유나가 솔로 데뷔로 열기를 이어간다. 유나는 "솔로 활동 직전에 붐이 되면서 사랑받고 있다. '댓츠 어 노노'와 함께 내 솔로곡 아이스크림도 사랑해주면 감사하겠다. 솔로 활동으로 '댓츠 어 노노'의 좋은 분위기를 이어갈 자신이 있다"고 당찬 목표를 밝혔다.유나의 솔로 미니 앨범 '아이스크림'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr