첫 솔로 앨범 '아이스크림' 이날 발매

타이틀곡 포함 총 4곡 수록

있지 유나 솔로 데뷔 기자간담회 / 사진=조준원 기자 wizard333@

있지 유나 솔로 데뷔 기자간담회 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 있지(ITZY) 유나가 데뷔 7년 만에 솔로 가수로 나선다.유나는 23일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 솔로 데뷔 앨범 'Ice Cream'(아이스크림) 발매 기념 기자간담회를 열었다.유나는 이날 있지 막내가 아닌 솔로 가수로서 첫걸음을 내디딘다. 그는 "멤버 언니들 없이 처음 인사드린다. 있지로 데뷔하던 순간만큼이나 설레고 떨리고 기대도 크다. 7년 만에 첫 솔로 앨범을 내게 돼 부담도 크고, 잘 해내고 싶다는 욕심도 크다"고 말했다.그는 "그룹 활동은 5명이 한 몸처럼 움직여야 해서 서로에게 많이 의지한다. 솔로 활동으로 혼자서 5인분을 해야 하고, 무대가 꽉 차 보여야 한다는 생각에 신경을 많이 썼다. 언니들이 많이 보고 싶었다. 그럼에도 한 번 더 성장할 수 있는 좋은 기회였다"고 했다.타이틀곡 '아이스크림'은 풍선껌처럼 톡톡 튀고 중독성 강한 버블검 팝 장르의 곡이다. '아이스크림처럼 달콤하게 녹아가는 지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자'는 긍정적인 메시지를 전한다.신보에는 타이틀곡 '아이스크림'을 비롯해 자유로운 무드를 살린 '비보이'(B-Boy), 부드럽고 몽환적 사랑의 순간을 깊이감 있게 그린 '블루 메이즈'(Blue Maze), 드라마틱하고 화려한 사운드 레이어링 위 '꿈의 세계로 함께 뛰어들자'는 '하이퍼 드림'(Hyper Dream)까지 총 4곡이 수록됐다.유나의 솔로 미니 앨범 '아이스크림'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr