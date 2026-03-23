ENA '클라이맥스' 3화, 23일 방송

주지훈, 연예계 비리 폭로 후 권력 싸움

2화 시청률 3.8% 기록, 화제성 입증

'클라이맥스' 주지훈 / 사진제공=ENA

'클라이맥스' 3화 스틸 / 사진제공=ENA

'클라이맥스' 주지훈이 권력을 두고 팽팽한 기싸움을 벌인다.23일 방송되는 ENA 드라마 '클라이맥스' 3화에서는 권력의 중심을 둘러싼 인물들의 관계가 더욱 날카롭게 충돌하며 새로운 국면을 맞는다. 사건의 중심으로 한 발 더 다가선 방태섭(주지훈 분)은 자신이 마주한 진실과 선택의 기로에서 또 한 번의 결정을 내려야 하는 상황에 놓이고, 이를 둘러싼 인물들 역시 각자의 이해관계에 따라 움직이기 시작한다. 한편 '클라이맥스' 2화에서는 방태섭이 정치권과 연예계를 둘러싼 비리 구조를 폭로하며 파장을 일으켰다.이날 공개된 스틸에는 사건의 중심에 선 방태섭이 수많은 시선과 질문 속에서도 흔들림 없는 태도로 서 있는 모습이 담겨 눈길을 끈다. 이어 날카로운 시선으로 무언가를 파고드는 황정원(나나 분)의 모습은 감춰진 진실과 새로운 단서를 향한 움직임을 암시하며 긴장감을 더한다.권력을 둘러싼 권종욱(오정세 분)과 이양미(차주영 분)의 미묘한 신경전 역시 포착됐다. 한자리에 모인 두 사람 사이에 흐르는 팽팽한 긴장감과 서로 다른 속내는 관계의 균열을 예고하며, 점차 복잡해지는 권력 구도를 짐작하게 만든다. 또한 또 다른 선택을 준비하는 추상아(하지원 분)의 모습도 시선을 사로잡는다. 차가운 표정 속에 감춰진 계산과 결심, 그리고 이를 둘러싼 분위기는 사건이 새로운 방향으로 흘러가고 있음을 암시한다. 서로 다른 위치에서 움직이는 인물들의 행보가 어떤 결과를 불러올지 관심이 집중된다.한편 '클라이맥스'는 1화 전국 시청률 2.9%, 2화 3.8%를 기록했다. 회차를 거듭할수록 더욱 거세지는 권력 전쟁과 예측 불가 전개로 화제성을 이어가고 있는 '클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr