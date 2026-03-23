전유진, '편스토랑' 2주 연속 MC로 맹활약

'현역가왕' 1위 다운 안정적인 진행 선보여

오는 26일 신곡 '가요 가요' 발매 예정

가수 전유진이 ‘편스토랑’에서 스페셜 MC로 2주 연속 출연하며 존재감을 드러냈다. 사진캡처-KBS2 ‘편스토랑’

'현역가왕' 1위 가수 전유진이 지난 20일 KBS 2TV '편스토랑'에 2주 연속 스페셜 MC로 출연, 안정적인 진행과 리액션으로 방송에 활기를 더했다.이날 전유진은 야노 시호의 VCR을 보며 적극적인 리액션을 보였고, 질문을 던지며 시청자들의 궁금증을 해소하는 데 힘을 보탰다.특히 밝고 친근한 매력으로 출연진과의 케미를 완성하며 시청 몰입도를 높였다.또한 “유진 양도 이거 한 번 도전해 봐도 될 것 같다”는 붐의 제안에 전유진은 “두유랑 캐슈너트 두 개만 들어가는 것을 보고 한 번 만들어서 먹어봐야겠다고 생각했다”고 답하며, 야노 시호가 선보인 캐슈너트 크림파스타에 큰 관심을 드러냈다.전유진의 솔직하고 털털한 입담은 노래 뿐만 아니라 예능에서도 유쾌한 매력을 발산하며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.전유진은 포항해변전국가요제 출신으로 2020년 3월 디지털 싱글 ‘사랑...하시렵니까?’를 발매하며 데뷔했다. 이후 ‘현역가왕’에서 활약하며 실력 있는 가창력과 짙은 감성으로 최종 1위에 등극했다. 남녀노소 전 연령층의 사랑을 받으며 차세대 트로트 여제로 자리매김하고 있다.한편, 전유진의 신곡 ‘가요 가요’는 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr