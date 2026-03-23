주연우, JTBC 드라마 '미혼남녀'서 임승준 역

정혜성과의 현실 로맨스 연기로 큰 인기

질투와 순애보 오가는 디테일한 연기 호평

JTBC ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 주연우. (사진제공: 방송화면캡쳐)

배우 주연우가 지난 21~22일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 7, 8회에서 헬스 트레이너 임승준 역으로 정혜성과의 현실 로맨스 연기를 펼쳐 주목받고 있다.|배우 주연우가 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서 유쾌한 캐릭터를 생생하게 그려내며 남다른 존재감을 발산하고 있다.주연우는 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서 이의영(한지민 분)의 절친이자 헬스장 ‘득근득근’을 운영하는 트레이너 임승준 역을 맡아 현실적인 사랑과 우정을 담아내고 있다. 특히 정현민(정혜성 분)과의 로맨스를 통해 리얼한 커플 케미를 완성하며 매회 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.지난 21, 22일 방송된 7, 8회에서는 임승준의 정현민(정혜성 분)을 향한 귀여운 질투가 그려졌다. 임승준은 정현민과의 달콤한 커플 생활을 이어가던 중 앱을 통해 정현민을 알게 됐다는 헬스장 회원의 등장에 묘한 질투를 느꼈다. 이어 정현민을 지키기 위해 고군분투하던 그는 현민의 과거 데이팅 앱 사용 사실을 알게 된 뒤 실망감을 드러내며 현실적인 커플의 감정선을 펼쳐냈다.이 과정에서 주연우는 사랑 앞에 직진밖에 모르는 순수하고 열정적인 순애보 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 매력을 어필했다. 귀여운 질투의 순간들 역시 유쾌한 톤의 연기로 풀어내며 극에 활력을 불어넣었고, 커플의 연애를 달달함과 티격태격을 오가는 티키타카로 현실감 있게 표현해 알콩달콩한 로맨스의 묘미를 살렸다.또한 극 중 친구 이의영을 향한 임승준의 현실적인 ‘남사친’ 면모부터 대형견 같은 댕댕미 넘치는 ‘남친미’까지 폭넓은 감정선을 디테일한 연기로 그려냈다. 자연스러운 생활 연기로 공감을 더하는 동시에 연애 초반의 설렘까지 자아내며 시청자들의 워너비 캐릭터로 자리매김했다.누구와 호흡을 맞춰도 찰떡 케미를 완성하는 주연우의 연기력도 빛을 발하고 있다. 상대 배우와의 호흡을 자연스럽게 끌어올리는 유연한 연기와 케미를 배가시키는 특유의 활기 넘치는 에너지가 어우러지며 극의 재미를 더했다. 이처럼 매회 인상 깊은 연기를 보여주는 주연우가 남은 회차에서 위기를 맞은 임승준의 연애사를 어떤 모습으로 풀어낼지 더욱 기대가 모아진다.한편, 주연우 매력적인 연기가 돋보이는 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr