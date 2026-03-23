'SNL 코리아', 오는 28일 시즌 8 첫 방송

1화 탁재훈, 2화 배우 고아성 게스트 확정

신동엽 등 기존 핵심 크루진 모두 출연

'SNL 코리아' 시즌8 공식 포스터 / 사진제공=쿠팡플레이

'SNL 코리아' 시즌8 공식 포스터 / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'가 오는 28일 시즌 8을 첫 공개한다.이날 쿠팡플레이 측이 'SNL 코리아' 시즌 8의 공식 포스터를 공개했다. 'SNL 코리아'는 초특급 스타들과 믿보 크루들의 과감하고 파격적인 웃음이 더해진 코미디 쇼. 새롭게 돌아오는 시즌 8은 더욱 예리해진 풍자와 감각적인 아이디어, 그리고 파격적인 코미디로 한층 업그레이드된 웃음을 예고한다.공개된 포스터에는 새로운 시즌의 막이 오르기 직전, 무대 뒤에서 관객을 향해 카운트다운을 알리는 크루들의 유쾌한 순간이 담겼다. 빨간 커튼 사이로 익살스런 표정으로 얼굴을 내민 신동엽, 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 김원훈, 권혁수, 지예은, 김규원 등 핵심 크루들이 강렬한 개성과 포스를 뽐낸다.블랙 수트에 화이트 셔츠로 멋을 낸 크루들의 드레스 코드는 시즌 8이 선보일 고품격 코미디의 무드를 담아낸다. 긴 시간 공들여 준비한 만큼, 빨간 커튼 뒤에 숨겨둔 생동감 넘치는 라이브 코미디 무대와 완성도 높은 패러디가 어떤 파격으로 이어질지 궁금증이 더욱 커지고 있다.'SNL 코리아' 시즌 8 1화는 '탁재훈 편'으로 꾸려진다. 이어 2화에는 천만 배우 고아성이 출연을 확정했다. 'SNL 코리아' 시즌 8은 28일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr