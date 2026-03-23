배우 유준상, 24일 '틈만 나면,' 출연

출생지 창신동 자부심과 열정 과시

아들 제대일 잊는 반전 허당미 폭소

배우 유준상이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 유준상이 SBS ‘틈만 나면,’에 최적화된 ‘열정맨’ 활약을 펼친다./ 사진=SBS 예능 ‘틈만 나면,’

2003년 배우 홍은희와 결혼한 유준상이 SBS ‘틈만 나면,’에서 활약을 펼친다.오는 24일 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)방송은 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 유준상, 김건우가 창신동에서 열정 가득한 도파민을 발산한다.이날 유준상은 오프닝부터 우렁찬 뮤지컬 발성으로 시선을 사로잡는다. 유준상은 자리에 앉기 무섭게 “제가 창신동에서 태어났는데, 여기 계셨던 유명인을 다 안다. 창신동에 자부심이 있다”라며 창신동의 역사를 줄줄이 읊기 시작한다.유준상의 활활 불타는 열의에 놀란 유재석이 “그럼 아직도 여기 사는 거냐”라고 묻자, 유준상은 금세 머뭇거리더니 “지금은 분당 살지”라고 머쓱해 폭소를 유발한다. 이도 잠시, 페이스를 회복한 유준상은 숨 돌릴 틈도 없이 뮤지컬 토크로 이어가 유재석과 유연석을 정신 못 차리게 한다고.유준상의 열정 틈은 여기가 끝이 아니었다. 유준상이 청산유수로 쏟아지던 창신동 얘기와는 달리, 아들의 최신 근황을 묻는 질문에는 가물가물해지는 허당미를 드러내는 것. 급기야 유준상이 아들의 제대 날짜를 알아내겠다며 아내 홍은희에게 SOS 전화까지 걸자, 유재석은 “창신동 얘기는 그렇게 하고 아들 제대 날은 왜 몰라!”라며 어딘가 허술한 유준상의 열정에 웃음을 참지 못한다.뿐만 아니라 유준상은 자신 있게 창신동 길 안내에 나선 것도 잠시, 보이는 음식점마다 ‘맛있다’를 연발하더니 “사실 맛집 아는 데 없다. 모두 맛있다”라며 근거 없는 자신감을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문.과연 유준상의 열정과 허술함 사이에서 ‘틈만 나면,’의 게임은 성공으로 이어질 수 있을지, 유재석, 유연석, 유준상, 김건우의 웃음 가득한 시너지가 담길 ‘틈만 나면,’ 본 방송에 대한 기대가 치솟는다.한편, SBS ‘틈만 나면,’은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr