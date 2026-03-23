클로즈 유어 아이즈 4월 컴백 확정

새 앨범 막바지 작업 중

사진 제공 = 언코어

그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES, 클유아)가 4월 컴백한다.소속사 언코어에 따르면 클로즈 유어 아이즈(전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 현재 4월 발매 예정인 신보의 막바지 작업에 총력을 기울이고 있다.이번 신보는 올해의 포문을 여는 첫 음악적 행보다. 클로즈유어아이즈는 새 앨범을 통해 한층 깊어진 아티스트적 정체성과 확장된 음악적 스펙트럼을 보여줄 예정이다.클로즈 유어 아이즈는 미니 1집, 2집, 3집까지 총 세 장의 앨범 누적 판매량 120만 장을 돌파하며 밀리언셀러 반열에 안착했다. 또한 국내 음원 차트를 비롯해 아이튠즈 앨범 차트, 월드 와이드 애플 뮤직 앨범 차트, 유나이티드 월드 차트 등 글로벌 차트에도 진입했다. 이어 미국 빌보드 선정 '2025년 베스트 K-POP 앨범 25선'에 이름을 올렸고, 포브스가 꼽은 '가장 꾸준히 순위에 오른 K-POP 아티스트'로도 선정됐다.이들은 서울에서 첫 번째 단독 콘서트 '비욘드 유어 아이즈(BEYOND YOUR EYES)'를 개최한 데 이어 도쿄, 나고야, 오사카를 순회하는 일본 투어까지 성황리에 마무리하며 활동에 박차를 가했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr