있지 막내 유나, 솔로 앨범 발매

예지 이어 팀 내 두 번째 주자

있지 유나 솔로 데뷔 이미지 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

있지 유나 솔로 데뷔 이미지 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트