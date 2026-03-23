키린지 내한 공연 이미지/ 사진 제공 = 리벳(LIVET)

키린지 내한 공연 이미지/ 사진 제공 = 리벳(LIVET)

일본 아티스트 키린지(KIRINJI)가 첫 단독 내한 콘서트를 성료했다.지난 22일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 개최된 '2026 KIRINJI Live in Seoul(2026 키린지 라이브 인 서울)'은 티켓 오픈 직후 전석 매진을 기록하며 추가 회차까지 편성되는 등 뜨거운 관심을 모았다.경쾌한 '데이트 연습(デートの練習)'으로 공연의 포문을 연 키린지는 'nestling(네슬링)', 'LEMONADE(레모네이드)' 등 세련된 사운드로 단숨에 관객들을 매료시켰다. 이어 'killer tune kills me(킬러 튠 킬스 미)'와 'Drifter(드리프터)' 등 키린지의 음악적 정수를 보여주는 곡들이 흐르자 객석의 열기는 정점에 달했다.공연 후반부에는 'Runner's High(러너스 하이)', 'flush! flush! flush!(플러시! 플러시! 플러시!)' 등 에너지 넘치는 무대로 관객들과 호흡했으며, 앙코르 무대에서는 키린지의 대표곡인 '愛のCoda(사랑의 코다)'와 '時間がない(시간이 없어)'를 열창하며 피날레를 화려하게 장식했다.이날 키린지는 앙코르 무대까지 꽉 찬 구성을 선보이며 압도적인 실력을 입증했다. 특히 호리고메 타카키를 중심으로 한 밴드의 정교한 연주와 압도적인 라이브 역량은 음원 그 이상의 감동을 자아내며 깊은 여운을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr