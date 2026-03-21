BTS 아리랑(ARIRANG) 컴백 하는 광화문 현장[TEN포토+]

‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’ 공연이 21일 광화문 광장 일대에서 진행된다.광화문 광장에서 단독으로 공연을 여는 것은 이번이 처음으로, 공연 당일 현장에는 티켓을 받은 관람객 2만 2000여 명을 포함해 최대 26만 명의 인파가 몰릴 수 있다는 전망되고 있다.<사진=한국온라인사진기자협회 공동취재단>조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr