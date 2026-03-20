홈 연예가화제 아이브 레이-리즈, 오늘 분위기 장난아니야 [TV10] 입력 2026.03.20 15:38 수정 2026.03.20 15:38 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 아이브 레이-리즈가 20일 오후 서울 성수동에서 열린 메종 발렌티노 2026 봄-여름 컬렉션 프레젠테이션 이벤트 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 유재석, 또 저격 당했다…까마득한 개그계 후배까지 "어깨 나란히 해" ('놀뭐') '결혼 17년차' 추성훈♥야노시호, 둘째 출산하려나…49금 멘트에 화들짝('편스토랑') 성범죄 은폐 노출에는 침묵했는데…기안84, 결국 속내 털어놨다 "너한테 빚진 느낌" ('나혼산') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT