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아이브 레이-리즈가 20일 오후 서울 성수동에서 열린 메종 발렌티노 2026 봄-여름 컬렉션 프레젠테이션 이벤트 행사에 참석했다.
아이브 레이-리즈, 오늘 분위기 장난아니야 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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