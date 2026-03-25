배윤경, 숏드라마와 연극 연기 변신 비하인드 공개

이병헌 감독과의 협업으로 '경아' 캐릭터 완성

소속사 유튜브 채널 통해 연기 준비 과정 솔직 고백

배윤경이 배우로서 갖는 솔직한 생각까지 밝혔다./사진=유튜브 '프레인TPC' 영상 캡처

배윤경이 배우로서 갖는 솔직한 생각까지 밝혔다./사진=유튜브 '프레인TPC' 영상 캡처

배윤경이 최근 선보인 작품들의 비하인드부터 배우로서 갖는 진솔한 생각까지 전했다. 앞서 그는 지난해 12월 방송된 KBS2 '러브트랙-별 하나의 사랑'을 통해 이준과 핑크빛 호흡 맞췄다.영화 '극한직업'과 드라마 '멜로가 체질'의 이병헌 감독이 각본 및 연출에 참여해 관심받은 레진스낵의 숏드라마 '애 아빠는 남사친'에서 예측 불가한 매력의 '경아' 역으로 활약한 배윤경. 그는 과감한 캐릭터 표현은 물론, 이야기 전개에 따른 미세한 감정 변화를 섬세하게 그려내며 '경아'라는 인물의 매력을 극대화했다. 이전에 보여준 모습과는 다른 파격 변신을 시도한 그가 작품과 캐릭터에 대한 비하인드를 소속사 '프레인TPC'의 유튜브 채널에 업로드된 ' The actors (디 액터스)' 영상을 통해 전했다.배윤경은 처음 대본을 접했을 때, 전개를 예측할 수 없는 강렬한 스토리와 개성 강한 캐릭터들에 큰 충격을 받았다고 밝혔다. 이에 그는 '경아' 캐릭터를 완성하기 위해 이병헌 감독 특유의 색채가 담긴 대사들의 감정 밸런스를 맞추는 데 큰 노력을 기울였다고 전했다. 특히 다양한 아이디어가 요구되는 작품이었던 만큼 배우로서 여러 시도를 해볼 수 있었고, 준비 과정에서 소속사 선배인 오정세 배우의 도움을 받기도 했다며 감사의 인사를 전했다.그는 지난해 처음 무대에 오른 연극 '면회'에 대해서는 큰 도전이었다고 회상했다. 언젠가는 무대에 서 보고 싶다는 생각을 해왔고, 지금이 아니면 시작하기 어려울 것 같아 도전하게 됐다는 것. 작품 특성상 교도소 면회실이라는 제한된 공간과 남녀 2인극이라는 형식 안에서 오로지 대사와 감정만으로 극을 이끌어가야 했던 그는, 약 75분 동안 퇴장 없이 이어지는 공연에서 감정의 흐름이 끊기지 않도록 집중하며 호흡을 유지하는 데 중점을 두었다고 설명했다.배윤경은 작품마다 캐릭터를 준비하는 과정에 대해 아직은 자신만의 방법을 찾아가는 단계라고 고백했다. 원래는 대본을 이성적으로 분석하는 편이었지만, 최근에는 캐릭터와 더욱 가까워지기 위해 다양한 방식으로 접근하려 노력한다며, 회사 선배들의 조언과 도움을 적극적으로 받아들이며 여러 시도를 이어가고 있고, 이러한 과정 자체가 큰 즐거움이라고 답했다.그는 '인간 배윤경'의 일상도 전하며 친근한 매력을 더했다. 배윤경은 스케줄이 없을 때 시간을 보내는 방식이나 주변 사람들에게 자주 듣는 말 등을 솔직하게 털어놓고 일상을 공개해 작품 속과는 다른 매력으로 눈길을 끌었다.배윤경은 '애 아빠는 남사친'을 통해 새로운 연기 변신에 성공한 동시에, 작품과 캐릭터에 대한 깊이 있는 고민과 노력도 고백했다. '경아'라는 인물을 입체적으로 그려내며 존재감을 각인한 그는, 앞으로의 행보에 대한 기대를 높이고 있다. 배윤경의 더 많은 이야기는 유튜브 채널 '프레인TPC'를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr