한지현, MBC '찬란한 너의 계절에' 패션 디자이너 역 화제

매회 워너비룩으로 캐릭터 싱크로율 100% 자랑

데일리부터 오피스룩까지 다양한 스타일 완벽 소화

한지현이 MBC 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에'에서 패션 디자이너 역을 맡았다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

한지현이 MBC 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에'에서 패션 디자이너 역을 맡았다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

한국예술종합학교출신 배우 한지현이 MBC 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에'에서 패션 디자이너 송하영 역을 맡아 뛰어난 비율과 패션 소화력으로 캐릭터와 싱크로율 100%를 자랑해 시청자들의 이목을 사로잡고 있다. 한지현은 2014년 방송된 '도전! 수퍼모델 코리아 GUYS & GIRLS'에서 우승 후보로 인기를 끌었던 한승수의 쌍둥이 누나라고 알려졌다.패션에 대한 남다른 관심과 감각을 발휘해 매회 따라 입고 싶은 '워너비룩'을 탄생시키는 한지현의 드라마 속 스타일링을 살펴봤다.한지현은 데님 베스트와 화이트 셔츠를 레이어드한 데일리룩, 스트라이프 니트와 베이지 재킷으로 컬러 포인트를 살린 믹스매치 스타일, 레더 재킷과 초커 디테일로 쿨한 감각을 더했다. 이처럼 송하영의 캐주얼하면서도 트렌디한 믹스룩은 자유롭고 감각적인 디자이너 송하영의 패셔너블함을 한눈에 느끼게 한다.베이지 재킷과 터틀넥, 골드 레이어드 목걸이로 완성한 단정하지만, 포인트가 있는 한지현의 오피스룩을 비롯해, 그레이 세트업 수트와 블랙 부츠로 세련된 감각을 살린 스타일링 또한 눈에 띈다. 또한 브라운 코트와 블루 셔츠 레이어드로 클래식한 무드에 위트를 더한 룩은 송하영의 프로페셔널한 이미지를 더욱 강조하기 충분했다.한지현은 와인 컬러 니트 재킷과 미니멀한 액세서리로 차분한 감성을 담아냄과 동시에 트위드 재킷과 베레모로 완성한 프렌치 룩을 선보여 송하영의 섬세하면서도 감각적인 취향을 자랑했다. 한지현 특유의 사랑스러움은 이러한 감성 프렌치룩의 매력을 한껏 끌어올렸다.한지현이 다양한 스타일링을 완벽하게 소화하며 보는 재미를 더하고 있는 드라마 '찬란한 너의 계절에'는 매주 금, 토 오후 9시 50분 MBC에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr