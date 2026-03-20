인도 수학강사, BTS 공연 시청 위한 결석 금지 공지

21일 BTS 컴백라이브, 넷플릭스 190개국 생중계

3년 9개월 만의 완전체 컴백 앨범 '아리랑' 발매

방탄소년단/ 사진 제공=빅히트 뮤직

인도의 한 수학 강사가 21일 BTS 컴백 라이브 공연 시청을 위한 학생들의 단체 결석을 금지한다는 공지를 올려 화제가 되고 있다. 3년 9개월 만의 방탄소년단 완전체 컴백 공연이 인도 현지 학원 수업 시간과 겹치면서 나온 조치다.20일 외신 및 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 인도의 한 수학 강사는 방탄소년단의 공연을 앞두고 공지를 올렸다. 이 강사는 "오는 21일은 정상 수업이 진행되는 날"이라며 "학원 휴강일이라는 일부 학생들의 주장은 사실이 아니니 주의해달라"고 밝혔다.이어 "일부 학생들이 당일 온라인으로 중계되는 BTS 공연을 시청하기 위해 '단체 결석'을 계획하고 있다는 정황이 파악됐다"며 공지를 올리게 된 배경을 설명했다. 강사는 "해당 날짜에 별도의 휴강은 없으며, 정당한 사유 없이 결석할 경우 엄격한 조치를 취할 예정"이라고 덧붙였다.방탄소년단은 이날 오후 1시 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매한다. 멤버들은 앨범 발매 다음 날인 오는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 개최한다. 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 넷플릭스와의 협업으로 진행, 넷플릭스를 통해 190여 개 국가/지역의 시청자에게 실시간 생중계된다.공연이 열리는 오후 8시는 인도 현지 시간 기준 오후 4시 30분이다. 하교 후 학원 수업 시간대와 겹치며 강사들의 우려를 산 것.한편, 이번 앨범은 방탄소년단이 2022년 6월 이후 3년 9개월 만에 선보이는 신보다. 방시혁 의장이 새 앨범 총괄 프로듀싱을 맡았다. 신보에는 타이틀곡 'SWIM'을 비롯해 총 14곡이 수록된다. 오랜만의 완전체 컴백에 나선 방탄소년단은 지난 여정에서 쌓은 진솔한 경험과 고민을 전곡에 담았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr