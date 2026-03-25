신예은, WWD 코리아 4월호 커버 모델 선정

이재욱과 '닥터 섬보이' 로맨스 코미디 출연

간호사 역할 위해 전문가 자문받아 준비

신예은이 깊어진 분위기를 자랑했다./사진제공=WWD

신예은이 깊어진 분위기를 자랑했다./사진제공=WWD

배우 신예은이 WWD 코리아 4월호의 커버 장식하며, 깊어진 분위기와 아우라를 가감 없이 보여줬다.이번 화보는 신예은이 지닌 담백하면서도 단단한 내면을 포착하는 데 집중했다. 공개된 사진 속 신예은은 불필요한 요소를 걷어낸 절제된 스타일링 속에서 오직 눈빛과 섬세한 포즈만으로 화면을 압도한다. 촬영 현장에서 신예은은 과장된 설정 없이도 자신만의 독보적인 분위기를 유지하며 매 컷 완성도를 높였다는 후문.화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 그는 올 상반기 기대작으로 꼽히는 차기작 <닥터 섬보이>에 대한 깊은 애정을 내비쳤다. 이 작품에는 이재욱이 남자 주인공으로 캐스팅됐으며, 로맨스 코미디 장르로 알려졌다.신예은은 "대본을 처음 읽었을 때의 몰입도가 상당했다. 마치 한 편의 영화를 보는 것 같은 강렬한 인상을 받았다"며 작품에 매료된 순간을 회상했다.극 중 간호사 '하리' 역을 맡은 그는 "전문가분들께 자문을 구하며 메디컬 드라마 특유의 현실감을 살리는 데 주력했다. 단순히 기술적인 면뿐만 아니라 인물이 처한 상황과 감정의 결을 촘촘하게 쌓아가는 과정에 집중했다"라며 캐릭터 구축을 위한 치열했던 고민을 전했다.작품을 선택하는 기준에 관해서는 '사람'과 '시너지'를 꼽았다. 그는 "함께 호흡하는 동료들과의 시너지가 좋은 작품을 만드는 원동력이라 믿는다"며 배우로서의 가치관을 밝혔다. 이어 "급변하는 세상의 속도에 조급해하기보다, 저만의 균형을 잡고 제 속도대로 나아가고 싶다"는 말로 단단한 자기 주관을 덧붙였다.배우 신예은의 찬란한 순간과 진솔한 내면이 담긴 화보 및 패션 필름, 인터뷰 전문은 WWD 코리아 4월호와 공식 홈페이지, SNS 채널을 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr관련 주제: 신예은, WWD코리아, 닥터섬보이, 이재욱, 메디컬드라마