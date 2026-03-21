4월14일 '돌싱N모솔' 첫방송 시작

돌싱女·모솔男 12명이 연애기숙학교 입소

1차 티저영상 공개로 화제

새로운 연애 프로그램 '돌싱N모솔' / 사진제공=MBC에브리원·E채널

'돌싱N모솔' 1차 티저 영상 / 사진제공=MBC에브리원·E채널

MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'이 다음 달 14일 첫 방송된다. 돌싱 여성과 모태솔로 남성 12명이 연애기숙학교에 입소해 짝을 찾는 새로운 포맷의 연애 예능프로그램이다.'돌싱N모솔'은 연애의 끝을 씁쓸하게 경험해 본 돌싱 여성들과 연애의 시작조차 해보지 못한 모태솔로 남성들이 연애기숙학교에 동반 입소해 짝을 찾는 파격적인 포맷의 예능이다. 지난 19일 프로그램의 론칭을 알리는 '돌싱N모솔' 1차 티저 영상이 전격 공개됐다.영상은 "다시 돌아온 싱글입니다", "사람은 사람으로 치유가 되는 거고"라며 한 번 더 하고 싶은 여자들과 "처음이에요", "어릴 때부터 짝사랑만 계속해 왔어요"라며 수줍게 고백하는 한 번도 못 해본 남자들의 아찔한 대비로 포문을 연다.연애기숙학교에 입소해 운동장에서 마주 보고 선 남녀 12명의 모습은 흡사 연애라는 전쟁터에 나선 전사들을 연상케 한다. "화려하게 한번 사랑해 보고 싶다", "연애라는 전쟁에서 이길 수 있다고 생각한다"는 당찬 포부와 함께 풍선 게임, 손 마주 잡기 등 다양한 프로그램을 수행하는 이들의 모습은 연애기숙학교에서 어떤 일들이 펼쳐질 것인지 궁금증을 유발한다.하지만 분위기는 순식간에 차갑게 얼어붙으며 현실 연애의 매운맛을 보여준다. "모솔한테도 그런 상처를 받는 게, 이건 아닌 거 같아"라며 울먹이는 한 여성의 목소리와, 또 다른 여성이 침대 위에서 매트리스를 팡팡 내리치며 답답함을 호소하는 장면은 한 치 앞도 알 수 없는 전개를 예고한다.특히 차 안에 단둘이 남은 남녀의 대화 중 "남의 애는 못 키우겠어?"라는 여성의 직설적인 돌직구는 이들이 직면하게 될 결코 평범하지 않은 가시밭길 로맨스를 짐작게 한다. 이어 한 여성이 "첫 연애를 하는데 이혼녀래. 너무 흠이잖아요. 그 자체가"라며 왈칵 눈물을 쏟는 모습으로 영상이 마무리된다.'돌싱N모솔'은 4월 14일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr