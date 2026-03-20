더보이즈 선우, 쇼미12 특별출연해 화제

KISS KISS KISS 무대 11시간 만에 54만뷰

시청자들 "신선한 시도" 긍정적 반응

더보이즈 선우와 나우아임영, Royal44의 무대/ 사진='쇼미더머니12' 캡처

더보이즈 선우와 나우아임영, Royal44의 무대/ 사진='쇼미더머니12' 캡처

더보이즈 선우와 나우아임영, Royal44의 무대/ 사진='쇼미더머니12' 캡처

그룹 더보이즈 선우가 '쇼미더머니'에 출격했다.지난 19일 방송된 엠넷 '쇼미더머니12'에는 선우가 출연해 래퍼들과 함께 무대를 꾸몄다.이날 제이통-허키 팀의 나우아임영과 Royal11은 권오선과 메이슨홈과 맞붙은 가운데 'KISS KISS KISS'(키스 키스 키스) 무대를 선보였다. 해당 무대에는 선우가 등장해 함께 랩을 소화했다.높은 톤의 두 래퍼 사이에서 선우는 낮은 음역대의 랩으로 조화를 이뤘다. 싱잉랩 스타일이 이어지던 중 묵직한 스타일의 선우의 랩이 치고 나오며 곡의 무게를 더했다는 평가가 이어졌다.선우 파트를 마무리한 뒤 세 사람은 무대 곳곳을 누비며 관객의 호응을 유도했다. 출중한 비주얼의 두 출연자의 무대에 선우가 함께하며 시너지를 냈다.'KISS KISS KISS' 무대 영상은 엠넷TV 공식 유튜브 채널에 공개된 지 11시간 만에 조회수 54만8000회를 기록했다. 시청자들은 "'쇼미더머니'에 이런 식의 시도도 필요했다", "신선한 무대였다", "세 사람이 원래 한 팀 같다", "아이돌 비주얼이라 '엠카운트다운' 보는 줄 알았다" 등의 반응을 보였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr