더보이즈 선우, 쇼미12 특별출연해 화제
KISS KISS KISS 무대 11시간 만에 54만뷰
시청자들 "신선한 시도" 긍정적 반응
KISS KISS KISS 무대 11시간 만에 54만뷰
시청자들 "신선한 시도" 긍정적 반응
그룹 더보이즈 선우가 '쇼미더머니'에 출격했다.
지난 19일 방송된 엠넷 '쇼미더머니12'에는 선우가 출연해 래퍼들과 함께 무대를 꾸몄다.
이날 제이통-허키 팀의 나우아임영과 Royal11은 권오선과 메이슨홈과 맞붙은 가운데 'KISS KISS KISS'(키스 키스 키스) 무대를 선보였다. 해당 무대에는 선우가 등장해 함께 랩을 소화했다. 높은 톤의 두 래퍼 사이에서 선우는 낮은 음역대의 랩으로 조화를 이뤘다. 싱잉랩 스타일이 이어지던 중 묵직한 스타일의 선우의 랩이 치고 나오며 곡의 무게를 더했다는 평가가 이어졌다.
선우 파트를 마무리한 뒤 세 사람은 무대 곳곳을 누비며 관객의 호응을 유도했다. 출중한 비주얼의 두 출연자의 무대에 선우가 함께하며 시너지를 냈다.
'KISS KISS KISS' 무대 영상은 엠넷TV 공식 유튜브 채널에 공개된 지 11시간 만에 조회수 54만8000회를 기록했다. 시청자들은 "'쇼미더머니'에 이런 식의 시도도 필요했다", "신선한 무대였다", "세 사람이 원래 한 팀 같다", "아이돌 비주얼이라 '엠카운트다운' 보는 줄 알았다" 등의 반응을 보였다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
지난 19일 방송된 엠넷 '쇼미더머니12'에는 선우가 출연해 래퍼들과 함께 무대를 꾸몄다.
이날 제이통-허키 팀의 나우아임영과 Royal11은 권오선과 메이슨홈과 맞붙은 가운데 'KISS KISS KISS'(키스 키스 키스) 무대를 선보였다. 해당 무대에는 선우가 등장해 함께 랩을 소화했다. 높은 톤의 두 래퍼 사이에서 선우는 낮은 음역대의 랩으로 조화를 이뤘다. 싱잉랩 스타일이 이어지던 중 묵직한 스타일의 선우의 랩이 치고 나오며 곡의 무게를 더했다는 평가가 이어졌다.
선우 파트를 마무리한 뒤 세 사람은 무대 곳곳을 누비며 관객의 호응을 유도했다. 출중한 비주얼의 두 출연자의 무대에 선우가 함께하며 시너지를 냈다.
'KISS KISS KISS' 무대 영상은 엠넷TV 공식 유튜브 채널에 공개된 지 11시간 만에 조회수 54만8000회를 기록했다. 시청자들은 "'쇼미더머니'에 이런 식의 시도도 필요했다", "신선한 무대였다", "세 사람이 원래 한 팀 같다", "아이돌 비주얼이라 '엠카운트다운' 보는 줄 알았다" 등의 반응을 보였다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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