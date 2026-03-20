빅뱅 탑, 4월 3일 첫 솔로 정규앨범 발매

'다중관점' 앨범명으로 직접 프로듀싱 참여

솔로 컴백하는 빅뱅 출신 탑/ 사진 제공 = 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

그룹 빅뱅 출신 가수 탑(T.O.P)이 데뷔 후 첫 솔로 앨범을 발매한다.20일 소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)에 따르면 탑은 오는 4월 3일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'을 공개한다고 밝혔다.발매 소식과 더불어 탑은 최근 공식 SNS 채널을 통해 신보의 무드를 담은 티저 영상들을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 뜨겁게 달궜다. 공개된 영상은 탑의 강렬한 비주얼을 감각적으로 풀어내 눈길을 끄는가 하면, 감도 높은 연출력으로 신보에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.먼저 공개된 '완전미쳤어! (Studio54)' 티저는 유니크한 타이포그래피와 사운드로 컴백의 시작을 알리며 시선을 압도했다. 이어 공개된 'DESPERADO' 티저 역시 영화 같은 미장센 속에 탑만의 독보적인 아우라를 담아내며, 이번 정규 앨범을 통해 선보일 음악적 변신에 대한 궁금증을 자극하고 있다.이번 앨범은 탑이 솔로 아티스트로서는 처음으로 선보이는 정규앨범이다. 탑이 직접 프로듀싱 전반을 진두지휘하며 오랜 시간 공들여 준비한 만큼, 그의 깊어진 음악적 세계관을 고스란히 만날 수 있을 것으로 기대를 모은다.탑은 이로써 빅뱅 데뷔 20주년에 솔로 앨범으로 컴백하게 됐다. 탑의 첫 정규앨범 '다중관점'은 다음 달 3일 오후 6시 발매된다.한편, 탑은 2006년 빅뱅으로 데뷔, 가수와 배우 활동을 병행하며 연예 활동을 이어왔다. 그는 지난 2016년 10월 자택에서 대마초를 흡연한 혐의로 징역 10개월, 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 활동을 중단하고 연예계 은퇴를 선언했으나 지난 2024년 12월 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임2'에 출연하며 은퇴를 번복했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr관련 주제: 빅뱅, 탑, T.O.P, 솔로앨범, 다중관점, 케이팝