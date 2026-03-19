신정환, 유튜브 구독자 11만 돌파

지난달 10만 달성으로 실버버튼 획득

현재 서울에서 닭집 운영 병행하며 활동

그룹 컨츄리꼬꼬 멤버 신정환이 유튜브 구독자 수 11만 명을 돌파했다. / 사진=신정환 SNS

그룹 컨츄리꼬꼬 멤버 신정환이 유튜브 구독자 수 11만 명을 돌파했다. / 사진=신정환 SNS

그룹 컨츄리꼬꼬 출신 신정환이 기쁜 소식을 알렸다.신정환은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "뒷자리 깔끔한"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 신정환의 유튜브 채널 '걍 신정환'의 구독자 수가 11만 명을 돌파한 모습. 신정환은 지난달 12일 구독자 수 10만 명을 넘겨 유튜브 측으로부터 '실버 버튼'을 받았다. 약 한 달 만에 1만 명의 구독자가 증가하면서 100만 구독자를 향한 기대감을 높였다.앞서 신정환은 지난 1월 14일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에 출연해 오랜만에 팀 컨츄리꼬꼬를 결성했다. 지난달부터는 서울에 닭집을 오픈해 운영 중이다. 해당 가게 간판에는 '닭요리 정말 잘하는 집'이라는 자부심이 강조된 문구가 적혀 있으며, 많은 손님을 기대한 듯 대기 공간까지 마련돼 있어 눈길을 끌었다.한편 신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속기소 됐으며, 징역 8개월을 받고 수감됐다. 6개월 만인 2011년 12월 가석방된 후 2014년, 12살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr관련 주제: 신정환, 컨츄리꼬꼬, 유튜브 실버버튼, 탁재훈